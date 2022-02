Nicolás Muñoz viene de igualar el récord goleador de Juan Carlos Pin Plata como máximo artillero de Centroamérica en una sola liga. A sus 40 años, el delantero sigue marcando historia y tantos. Sin embargo, se encuentra en su último año como futbolista profesional, decisión que ya tomó el propio jugador.

El Yuyu confesó en una conversación en el programa A La Candela que no descarta un posible retiro en la LPF y que en su momento, recibió diferentes propuestas llamativas desde la liga panameña. "Casi me quedo en Panamá durante las vacaciones. La tentación fue muy grande de equipos grandes de Panamá. Tenía otras cosas en mente. Fue una decisión más familiar. Esperemos a ver qué pasa", manifestó el ariete.

En cuanto a su retiro, reveló que en el 2021 pudo haber finalizado su carrera, pero durante sus vacaciones reflexionó y decidió jugar un año más. "Yo quiero dejar el fútbol, no que el fútbol me deje a mí. Retirarme de una manera íntegra, sin lesión, con la satisfacción de haber logrado el máximo rendimiento", declaró.

Por otro lado, Nicogol expresó que no tomará el rol de director técnico al dejar el fútbol profesional y se decantará por la educación física, incluso ya se está preparando. "No es lo que quiero. Me estoy preparando en la carrera de Educación Física. Tengo varios proyectos en Panamá que me esperan, y espero poder desarrollarme de otra manera. Siempre con el deporte", concluyó.

En su momento, Nicolás Muñoz vistió las camisetas del Sporting de San Miguelito y el Deportivo Árabe Unido, siendo estos, los únicos clubes que defendió mientras militaba en la Liga Panameña de Fútbol.