Este sábado, CD Municipal Limeño enfrentó a Santa Tecla FC en la jornada 7 del Torneo Clausura 2022 de la primera división de El Salvador. El encuentro terminó 1-1 y Nicolás Muñoz anotó el gol número 301 de su carrera como jugador en la liga salvadoreña, igualando así, el récord de Juan Carlos Pin Plata.

Limeño caía por la mínima ante Santa Tecla desde el minuto 27 con el tanto de César Flores y fue hasta el minuto 86 cuando Yuyu Muñoz apareció para poner tablas en el marcador a través de un penalti. El delantero alcanzó las 301 dianas en 600 partidos en la competición desde su llegada en el 2004 cuando defendía la camiseta de Chalatenango.

Al culminar el partido, se le preguntó al jugador cuál sería su escenario ideal para anotar su gol 302, a lo que respondió, “esperemos que el gol 302 sea muy bonito, como el que anoté cuando superé a Williams Reyes (294 goles) jugando en casa, ante la gente de Santa Rosa de Lima y poder disfrutarlo”, expresó.

Además, manifestó que no tiene apuros en marcar dicha anotación y su objetivo principal es sacar al equipo del descenso, “no me afana ni me provoca ansiedad lograrlo ya, su momento llegará, lo importante es ayudar al equipo a salir de esta crisis deportiva en que ha caído”, agregó.

“Es increíble lo que he realizado y no sé cuántos jugadores tendrán la dicha de llegar a estos goles, yo gracias a Dios la he tenido y estoy muy contento y agradecido con Dios. Agradezco a todos mis compañeros que he tenido durante todos estos años que estuve acá y sin ellos esto no fuera posible”, finalizó.