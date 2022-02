Marco Pappa de nuevo en problemas con la justicia guatemalteca por denuncias en su contra por violencia y no es la primera vez que esto sucede en su país. Luego de varios meses de investigación, el Tribunal Primero de Femicidio del Organismo Judicial guatemalteco impuso este lunes la sentencia al futbolista de 33 años y exjugador de la selección local, por un caso de violencia en contra de su expareja Andrea Aparicio.

Recordemos que la violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia está recogido en acuerdos internacionales. En el ámbito mundial, solo el 40 por ciento de las mujeres busca ayuda tras sufrir violencia, lo que obliga a las instituciones a promover políticas de prevención y auxilio.

"Esta reincidencia como tal juzga actos y no descalifica a la persona, por esta razón esta no se considera para agravar la pena, sino como consecuencia de esta reincidencia es que no se permite la conmuta de un nuevo delito como en este caso", explicó la juez del caso de Marco Pappa. Es importante resaltar que el jugador lleva en prisión un año y seis meses, por lo que podría buscar una salida anticipada a partir de los dos años y medio de cumplimiento de su condena, de acuerdo a la ley guatemalteca.

Sin embargo, la defensa de Marco Pappa confirmó que apelará la decisión del Tribunal. "Se presentará la apelación a una Sala de Femicidio y ya serán ellos los encargados de decidir. Consideramos que fuimos elocuentes en las conclusiones y es una decisión que no compartimos, pero no respetamos", afirmó el equipo de abogados que están encargados de la defensa de Pappa.