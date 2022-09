Michael Murillo no saldrá de Anderlecht en el último día de mercado de fichajes

Cuando muchos creíamos que en el actual mercado de transferencias veríamos a Michael Murillo dando el gran salto a una de las principales ligas de Europa, todo parece indicar que no se dará. A falta de un día para que cierre la ventana de fichajes, el panameño está convencido de quedarse en RSC Anderlecht y disputar la siguiente edición de la UEFA Conference League, según lo indicado por los medios.

A pesar de que se habló de una infinidad de posibles destinos para el lateral derecho, no se concretó ninguno de ellos y continuará aferrado al contrato que lo vincula con la institución de Bélgica hasta el 2025. Desde hace varios meses, los rumores lo colocaban en campeonatos de Italia, Inglaterra y España, aunque el futbolista nunca confirmó que aquellas noticias fueran ciertas.

En su momento, el periodista David Samudio, desmintió cualquier información, manifestando que el propio Murillo le habría comunicado que no sabía nada sobre un traspaso hacia alguno de los clubes que se mencionaban. "La verdad es que no sé nada sobre eso, es puro invento. Yo estoy en Panamá, me voy el martes, Dios primero. Ni yo sé lo que hablan en la prensa", dijo en ese entonces.

Las noticias que se hicieron públicas sobre el panameño, mencionaron equipos como el Estrella Roja de Belgrado (Serbia), Spartak Moscú (Rusia), Leicester City (Inglaterra), Newcastle United (Inglaterra). Valencia CF (España) y Rayo Vallecano (España). No obstante, ninguno de estos clubes terminó presentando al defensor en el actual mercado de transferencias.

Ahora, buscará mantener su gran nivel que lo caracteriza en el RSC Anderlecht de la Jupiler League y sumado a ello, dejar un buen rendimiento en la UEFA Conference League, donde podrá mostrarse ante los ojos de toda Europa. Muchos conocemos su capacidad y sus números lo respaldan.