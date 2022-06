Semanas atrás, Marta Cox envió un mensaje de despedida hacia Club León en redes sociales. La panameña, que llegó en julio del 2021 a La Fiera, salió del equipo con 21 partidos, donde en 14 fue titular y marcó 3 goles. Sin embargo, a pesar de las constantes participaciones, la centrocampista decidió tomar un nuevo camino en su carrera.

Luego de la despedida, Cox anunció el club al que llegaría, aun cuando no se había hecho oficial, la seleccionada nacional confirmó su futuro destino. "Me iré con el Club Pachuca, no lo voy a esconder porque al final ya está listo, y me esperaban otros clubs, pero bueno, se negoció con ellos tanto que me quedaba un año aquí, y pues yo les digo que está bien, y pues ahí me voy con el Club Pachuca", indicó en una entrevista.

En efecto, y como lo adelantó, hace unas horas se confirmó su llegada al onceno de Las Tuzas en un mensaje a través de redes sociales. "Desde Panamá para la 'Bella Airosa', ella viene a escribir su propia historia con las Tuzas... ¡Bienvenida a tu nueva casa, Marta Cox!", manifestó el club para darle la bienvenida a la jugadora.

"El fútbol se compone de historias y las historias son el reflejo de lo que este deporte significa. Para mí, el fútbol es el motivo por hacer y crear una historia diferente y hoy con Pachuca quiero escribir capítulos llenos de retos y valores. Soy Marta Cox, nueva jugadora de las Tuzas", respondió la panameña en un video de presentación.

Club Pachuca inició su pretemporada hace unos días en busca de volver a llegar a la final del campeonato, pero con el objetivo de levantar el trofeo, algo que no sucedió en la pasada temporada, cuando cayeron derrotadas ante Chivas y se quedaron a las puertas del ansiado título. Por su lado, Marta Cox se prepara de cara al Campeonato Concacaf W que se disputará en Monterrey, donde la selección nacional luchará por un boleto al próximo Mundial Australia y Nueva Zelanda 2023.