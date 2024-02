El pasado martes, la tercera jornada de la Copa Oro W, marcó el adiós definitivo de la Selección de Panamá, después de sufrir una nueva derrota consecutiva en el torneo. En su último partido, las centroamericanas se medían a la Selección de Brasil y terminaron cayendo con un abultado 0-5. Resultado que generó clara molestia en el país istmeño.

Sin embargo, al término del compromiso, Marta Cox, en zona mixta, envió un fuerte mensaje al fútbol femenino en Panamá. La talentosa volante y una de las máximas referentes en el elenco Canalero, dejó varias declaraciones, en las que exigió mejoras en la Liga Femenina de Fútbol.

¿Qué dijo Marta Cox?

“La liga en Panamá tiene que realzarse, no veo un antes y un después. Fuimos a un Mundial y no veo un cambio. Hablo en general, canchas, dimensiones y que se vea una liga que de verdad intenta competir. Si nos queremos acercar, es lo primero que tenemos que hacer”, manifestó.

“En Panamá no se puede vivir del fútbol femenino. Algunas compañeras no van a entrenar porque en su casa pueden faltar muchas cosas. Mientras no haya liga como se debe en mi país, no se va a poder competir al nivel como queremos competir. Hay mucha gente que habla y no sabe lo que uno pasa”, agregó.

“Para competir, necesitamos una buena liga, afrontamos esto porque somos unas valientes, no cualquiera aguanta lo que pasamos. Tienen que admirarnos. Así, no se puede competir como el nivel que nos exigen”, aseguró la jugadora que milita en Tijuana de México.

Destacar que la Liga Femenina de Fútbol de Panamá no ha tenido un crecimiento notorio, a diferencia de la masculina. Incluso, no es la primera ocasión en la que Marta Cox deja un mensaje similar. Durante la pasada Copa del Mundo, la jugadora también envió un aviso.

