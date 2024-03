Después de haber finalizado la participación de la Selección de Panamá Femenina en la pasada edición de la Copa Oro W, el nombre de Marta Cox se hizo tendencia de forma internacional. Esto, luego de unas desacertadas declaraciones de Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, en el que la llamaba “gorda”.

No es un secreto que Selección de Panamá tuvo una pobre actuación en la Copa Oro W. Últimas en su grupo, las Canaleras sumaron tres derrotas en tres partidos, incluyendo una frente a Puerto Rico, quien lucía como la más débil del grupo, en el papel.

Al confirmarse su eliminación, Marta Cox habría lanzado un mensaje en contra de la liga femenina panameña, indicando que: “La liga en Panamá tiene que realzarse, no veo un antes y un después. Fuimos a un Mundial y no veo un cambio. Hablo en general, canchas, dimensiones y que se vea una liga que de verdad intenta competir. Si nos queremos acercar, es lo primero que tenemos que hacer”.

¿Qué dijo el presidente de la Fepafut sobre Marta Cox?

Sus palabras no serían bien tomadas por Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol y en una entrevista con Meketrefes del Deporte respondió: “Estaba gorda, no se podía mover en la cancha, esa es la realidad. Marta Cox no sabe nada de la liga de Panamá. Ella no sabe lo que está pasando aquí”, manifestó.

Y luego de que la expresión de Arias se viralizara en redes sociales (al punto de llegar a la FIFA), Marta Cox envió un comunicado en su Instagram, dejando en tela de duda su continuidad con la Selección de Panamá.

“Considero que hubo palabras utilizadas para describirme que desde luego me hirieron y fueron inesperadas. Aprovecho este espacio para resaltar que, si este tipo de situaciones se vuelven una constante, no regresaré a defender los colores de la Selección de Panamá”, afirma en un extracto del comunicado.

¿Qué dice el comunicado de Marta Cox?

“Tanto mis compañeras en selección como yo, vivimos momentos únicos en el 2023. Personalmente, haber anotado ese gol contra Francia frente a miles de aficionados en el Estadio, y millones más en casa, es algo que siempre recordaré con orgullo porque ayudó a poner a Panamá al frente, y al centro de la conversación.

Después de la Copa del Mundo, esperaba mucho más. Ese deseo de ver progreso constante me llevó a expresarme después de un desafortunado desempeño en Copa Oro. Somos las primeras en reconocer que no estuvimos a la altura del torneo, pero esa misma introspección debe de ir mas allá de solo las jugadoras.

Personalmente, considero que hubo palabras utilizadas para describirme que desde luego me hirieron y que fueron inesperadas. Aprovecho este espacio para resaltar que, si este tipo de situaciones se vuelven una constante, no regresaré a defender los colores de la Selección de Panamá.

Mi intención era expresarme de forma objetiva y con sinceridad sobre las realidades que existen en el sistema futbolístico panameño, pues si bien han habido niveles de progreso, hay cuestiones que mejorar. Quiero dejar algo claro. No estoy buscando dimisiones, ni que nadie más resulte perjudicado con esto. Quisiera más bien, invitar a todas las autoridades que tienen responsabilidad en nuestro fútbol a que nos ayuden a seguir creciendo para que las nuevas generaciones encuentren un futuro mejor.

Jugar fuera de mi país no me hace ajena a lo que ocurre en el día a día. Que quede claro que las futbolistas que trabajamos en el extranjero, alzamos la voz para generar más fuerza con las que trabajan en Panamá, que quizá no son escuchadas. Representar al fútbol panameño y mi país siempre ha sido un orgullo, y es una responsabilidad de todas y todos trabajar por él”.