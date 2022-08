Hace unas horas se conoció que Andrés Andrade no ficharía por el RCD Mallorca de La Liga de España. El rumor, que se venía cocinando en las últimas semanas, se esfumó este martes, luego de que se confirmara que el club prefirió al estadounidense de 29 años, John Brooks, por encima del panameño, quien se tendrá que quedar con su equipo, el Arminia Bielefeld.

Lo que parecía estar cerca de concretarse, se terminó desvaneciendo. A pesar de que Mallorca no habría fichado al central que tenía como primera opción, el cual era Dimitris Nikolaou, tampoco terminaron fichando al canalero. En horas de la mañana, se reveló una fotografía de un futbolista en las instalaciones del conjunto español y muchos creían que se trataba de Andrade, sin embargo, se confirmó que sería John Brooks.

Aunque el interés era real, menciona el periodista deportivo, Ricardo Icaza, que la operación no era un tema sencillo, debido al alto valor que tiene el central panameño y esto hizo que no se llegara a una acuerdo. "La salida de Andrés Andrade no era un tema sencillo, el jugador tiene ficha de 4 millones de Euros, Mallorca se planteó el escenario de cesión, cosa que el Arminia no aceptó", indicó.

Por otro lado, distintos medios ya confirman que Brooks vestiría la camiseta del onceno comandado por Javier Aguirre. "Mallorca está a punto de cerrar el fichaje de John Antony Brooks. El futbolista, visto en el estadio de Son Moix esta mañana, negocia los últimos flecos de su nuevo contrato antes de ser anunciado oficialmente como nuevo jugador bermellón. El central alemán, libre tras finalizar contrato en el Wolfsburgo, es la guinda del pastel para Javier Aguirre", expresó Marca.