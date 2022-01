El defensor ya no formará parte de la institución venezolana y se encuentra como agente libre.

Desde hace varias semanas era un secreto a voces la salida de Jiovany Ramos, junto a diferentes jugadores de la plantilla de Atlético Venezuela, pero el futbolista y la institución no se habían manifestado con respecto de la situación. Sin embargo, este viernes el defensor anunció su salida por medio de las redes sociales.

Atlético Venezuela pasa por una situación económica complicada y se ha visto obligado a reducir su plantel, debido a impagos hacia sus futbolistas. Al equipo se le excluyó de la segunda fase de la Liga FUTVE por su postura y ahora se le envió a la segunda división del fútbol venezolano después de que se rechazara su licencia para participar en la máxima categoría en el 2022.

A raíz de esto, Jiovany Ramos se encontró con la necesidad de abandonar el club y volver a Panamá donde en la actualidad, se encuentra realizando pretemporada con su ex equipo, el Club Atlético Independiente y así no perder el ritmo de competencia. No obstante, se rumoró que Deportivo La Guaira mostró interés en el panameño.

“Primeramente le quiero dar las gracias a Dios por darme la oportunidad de tener mi primera experiencia en el extranjero. Darle las gracias a Atlético Venezuela por abrirme las puertas para hacer lo que más me gusta que es jugar al fútbol y con esto me despido de esta gran institución. Muchas gracias, Atlético Venezuela. Nos vemos pronto”, expresó el jugador en sus redes sociales.