Es oficial, Miguel Camargo no continuará en la institución de Independiente de Medellín, luego de que el equipo decidiera culminar con su contrato por pocas participaciones. El volante solo logró disputar 7 compromisos y a pesar de que anotó 2 goles, sus números no fueron suficiente para convencer al club de mantenerlo en sus filas, aunque también influyeron las lesiones.

Independiente de Medellín está en proceso de limpieza de su plantilla y ya dio de baja a 5 futbolistas, incluyendo al panameño. Además, se deshizo de su entrenador, Julio Comesaña y contrataron a David González, quien no tuvo intención de quedarse con Camargo. El volante, de 28 años, ahora se mantiene como agente libre y podrá negociar con cualquier conjunto.

Al parecer, uno de los clubes que lleva la delantera para quedarse con el ex seleccionado nacional, es San Francisco FC. El Poderoso de la Chorrera, busca volver a sus mejores momentos y por ello, se está reforzando en el mercado de pases. El onceno Monje ya anunció la alta de Daniel Santa y William Bartholdy.

Sin embargo, el equipo de Gonzalo Soto no se conforma con las negociaciones realizadas y también podría contar con Miguel Camargo para el siguiente campeonato. El centrocampista ofensivo se mantiene realizando pretemporada con el equipo, así se le observó en una foto que rodó en redes sociales.

No obstante, cabe la posibilidad de que el jugador esté entrenando con la institución con el fin de no perder el ritmo, aunque no se descarta nada. La carrera de Miguel Camargo se ha enriquecido en distintos clubes del extranjero, siendo El Salvador, Perú, Estados Unidos y Colombia, algunos de sus destinos, por lo que no es descabellado que vuelva al exterior.