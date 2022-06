Freddy Góndola se ha convertido en uno de los mejores fichajes de LD Alajuelense en los últimos torneos. El atacante, que llegó como un desconocido para muchos, se ganó el cariño de la afición de forma rápida gracias a sus goles y entrega dentro del terreno de juego. Sin embargo, confesó en una entrevista que en su niñez, intentó ser el protagonista bajo los tres palos.

Ese mismo atacante, que viene de anotar un tanto en las semifinales del fútbol costarricense, eligió una posición ofensiva por casualidades de la vida. "Futbolísticamente inicié como portero, éramos 12 y habían dos porteros, entonces me tocó jugar de campo. Mi primer partido que jugué por fuera pude marcar gol, me gustó y ahí me quedé”, confesó en una entrevista al medio La Nación.

Sin embargo, también dijo que no fue un goleador, a pesar de haber sumado una cantidad considerable de dianas en su paso por la primera división de Venezuela. "Estoy en el momento exacto, donde tengo que estar. Aprovecho las que me quedan para concretarlas. Antes no era goleador, pero los goles son importantes. Quiero meter goles cada partido, jugando siempre para el equipo y las oportunidades que me quedan concretarlas”, dijo.

Freddy Góndola viene de un barrio peligroso, en el cual, aunque nacen distintos jugadores talentosos, algunos deciden irse por el camino negativo. “Ahí tienes dos opciones, el deporte o las drogas. Muchos amigos míos se desviaron y yo seguí mi camino”, mencionó. Asimismo, otros futbolistas que hoy día son seleccionados nacionales, han salido de el barrio, El Chorrillo, ejemplo Alberto Quintero, José Luis Rodríguez, o Cristian Martínez.

Góndola hoy se posiciona como uno de los goleadores de la temporada en LD Alajuelense con siete anotaciones, siendo uno de los referentes en ataque del conjunto Manudo. En pocos días, es muy probable que tenga participación en la gran final de la Liga Promerica y conquiste el título en su primera temporada vistiendo la camiseta Rojinegra.