El entrenador de la selección de Panamá sigue sin extender su vínculo con el cuadro Canalero. Thomas Christiansen llegó a La Roja el 22 de julio del 2020 y su contrato expira en diciembre del presente año, pero desde la Federación indicaron que se encuentra en negociaciones para ampliar su lazo con el equipo.

La renovación del director técnico danes ha sido tema durante algunos meses, debido a que los informes indicaban que ambas partes no lograban llegar a un acuerdo luego de que algunas exigencias de Christiansen (no económicas) no estaban siendo cumplidas en el nuevo contrato ofrecido.

No obstante, esta semana, el secretario general de la Federación Panameña de Fútbol, Miguel Zúñiga, dio una nueva actualización de las negociaciones. "Estamos trabajando en la renovación de Thomas Christiansen hay interés de ambas partes de llegar al mismo puerto, ahora estamos pensando en los partidos que tenemos a finales de este mes y la oportunidad que tenemos de entrar al Mundial", manifestó.

En efecto, en la actualidad, Panamá se encuentra en una etapa complicada de la eliminatoria mundialista. La Roja se mantiene en la lucha por clasificar a la Copa del Mundo y aún le restan tres fechas para definir su pase a Qatar 2022, por lo que es posible que la renovación se dé posterior al Octogonal.

Por otro lado, Thomas Christiansen suma 27 partidos al mando de la selección nacional, acumula 13 victorias, 8 derrotas y 6 empates. El estratega, además, ha plasmado un sistema táctico que ha fascinado a los seguidores del onceno Canalero.