El Deportivo Táchira, donde milita Azmahar Ariano, logró hacer historia este miércoles, luego de vencer a Santos de Brasil en los Octavos de Final de la Copa Sudamericana. Para darle un mejor toque, el conjunto venezolano, consiguió la hazaña en su visita al Estadio Urbano Caldeira, casa de los brazucas, quienes cayeron por penales, después de empatar en el marcador global por 2-2.

Luego de la ida, la cual terminó 1-1, se esperaba a un Santos haciendo respetar la casa en la vuelta. Sin embargo, el onceno brasileño se estrelló con un muro que parecía ser chico. La primera sorpresa cayó al minuto 27, cuando Anthony Uribe abrió el marcador, tras un contragolpe que terminó de la forma ideal. Para sumarse a la adversidad, Rodrigo Fernández recibiría una tarjeta roja, antes de llegar al entretiempo.

A pesar de la buena actuación de Azmahar Ariano en la zaga central, junto a Edisson Restrepo, al minuto 69, no lograrían evitar que Marcos Leonardo igualara el marcador. No obstante, la valentía de los venezolanos aumentaría y por más de 20 minutos de juego, mantuvieron el resultado en empate, aunque no se dedicaron a defender su arco.

En la tanda de penales, la figura del guardameta, Christopher Varela, iba a crecer de manera que se convertiría en el héroe de la ronda definitiva. El portero atajó dos de los disparos y sus compañeros hicieron lo propio al hacer efectivos sus remates en gol. Con un resultado de 4-2 a favor de los venezolanos, obtuvieron el pase hacia los Cuartos de Final, donde enfrentarán a un rival entre Independiente del Valle y Lanús.

Por su lado, Azmahar Ariano, completó una gran labor en la zona central. El panameño recién fichado por Deportivo Táchira, realizó cinco despejes, bloqueó cinco disparos, interceptó tres balones, ganó tres duelos por el suelo, cinco en el aire, acertó un balón en largo y dio dieciseis pases precisos.