El pasado sábado, en una fecha simúltanea, la ronda regular del Torneo Clausura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol pasó a ser historia. La jornada número 16 nos dejó un balance de cinco victorias, un empate y 17 anotaciones marcadas (3 mas que en la jornada anterior). Por su lado, el Deportivo Árabe Unido culminó como líder de la Conferencia Este y Club Atlético Independiente de la Conferencia Oeste, ambos claificando de manera directa a la Semifinal. A continuación, en FCA ofreceremos un repaso de los resultados de la semana y la tabla de posiciones tras la jornada 16.

Sábado 22 de octubre

Conferencia Este

CD Plaza Amador 1-1 Alianza FC: el encuentro inició con pocas ocasiones, ambos manteniéndose al márgen e incluso la primera mitad del encuentro terminó igualado sin goles. En el complemento fue cuando se abrió el marcador, luego de que César Medina (75'), de penal, marcara el 1-0. Con este tanto, los Verdolagas tenían la clasificación en sus manos, pero en la última jugada del compromiso, Didier Dawson (90) hizo un golazo que empató el resultado y le dio el paso a Los Leones.

Sporting SM 3-2 Potros del Este: mientras tanto, Los Académicos comenzaban su choque con ímpetu y de forma inmediata, se pudieron en ventaja a través de Tomás Rodríguez (6') y duplicaron la pizarra con otra diana de Dwann Oliveira (17'). Unos minutos más tarde, ya era goleada con otro de Dwann Oliveira (27'), posicionándose como líderes gracias a la diferencia de goles y con el Árabe Unido perdiendo. Sin embargo, en la segunda parte, Óscar Linton (84') recortó distancias y más tarde, Ricardo Mitre (90') puso el 3-2 en el tablero electrónico. Con estos dos goles en contra, Sporting San Miguelito no logró subir al liderato y a la Semifinal directa.

Árabe Unido 0-1 Tauro FC: por su lado, en Colón, los Albinegros debían ganar por goleada y depender de otros resultados. Empezaron bien su cometido, luego de que se adelantaran con Saed Díaz (28') como mérito de las ocasiones previas. Posterior a dicho tanto, los locales se hicieron superiores y tuvieron distintas oportunidades de igualar e incluso remontar, pero entre atajadas de Celino Hinojosa y disparos desviados, no lo lograron. No obstante, la derrota no les afectó, debido a los resultados que se dieron en los demás compromisos. Con esto, El Expreso Azul se clasificó de manera directa a la Semifinal.

Conferencia Oeste

Herrera FC 0-2 San Francisco FC: en la conferencia opuesta, Los Monjes lograron avanzar a los play-offs, luego de vencer a su rival directo. Misael Acosta (37') anotó el primer gol de la noche con un disparo lejano. Para el complemento, los herreranos intentaban igualar el compromiso y tuvieron algunas chances de hacerlo, pero no lo conseguían. Caso contrario al de San Francisco, que sí anotó a través de Ángel Castillo (90') y se llevó el boleto hacia la siguiente fase del campeonato.

CD Universitario 0-2 CAI: al mismo tiempo, jugaban los mejores del Oeste en un partido que Los Vikingos se llevaron el resultado. Gilberto Hernández (45') marcó el primer tanto con un remate de cabeza. El cotejo no contó con muchas ocasiones, aunque Uziel Maltez (82') logró duplicar la ventaja en el resultado, después de que tirara al arco y el balón sufriera un ligero desvío.

Veraguas United FC 4-1 Atlético Chiriquí: un choque de mero trámite, debido a que ambos elencos ya estaban eliminados desde la anterior jornada. A pesar de ello, los veragüenses ganaron de manera abultada. En la primera mitad, Darwin Pinzón (10') y Alexis Cundumi (24') pusieron por delante a los locales y José Bernal (45') descontó el resultado, pareciendo que en el complemento podrían igualarlo. Sin embargo, Alexis Cundumi (59') y Rubén Barrow (85') firmaron la goleada por 4-1 a favor de Veraguas United.

Tabla de posiciones