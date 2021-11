Cecilio Waterman: "No nos sentimos presionados por Honduras"

La selección panameña tuvo su último entrenamiento en suelo nacional este miércoles antes de partir hacia Honduras. Previo a las prácticas, el delantero Cecilio Waterman declaró que se siente feliz de volver al equipo y que el encuentro del viernes será un lindo desafío, pero confía en salir del estadio sumando puntos.

El atacante se perdió la última fecha FIFA por una lesión que lo dejó alejado un tiempo considerable de las canchas, pero ahora está recuperado y expresó que se siente contento de regresar a la convocatoria. "Muy contento de volver a la selección porque siempre es lindo representar a tu país ahora que he asumido con la responsabilidad. Me tocó perderme la fecha pasada por lesión, pero ahora estamos acá a las órdenes para lo que se necesite".

Con respecto al duelo del viernes, el jugador dijo lo siguiente, "Un desafío lindo, podemos hacer las cosas bien. Nosotros con nuestras armas también podemos lastimar al rival. No tenemos presión. Tenemos que ir a sumar, pero si no se puede ganar, tampoco hay que perder. De visita es muy difícil y nosotros vamos a pelear por sumar puntos", agregó.

El atacante de Everton de Viña del Mar también se refirió a su recuperación. "Tuve un mes afuera por la lesión, pero estoy tomando ritmo en Chile. He jugado todos los minutos y me ha ayudado. Ahora debo apoyar donde me toque jugar, pero eso será decisión del cuerpo técnico". Recordemos que Waterman viene de marcar con su equipo en el último compromiso que disputó.

El compromiso entre ambas selecciones está planificado a iniciar a las 8:05 P.M. (hora Panamá) este viernes 12 de noviembre.