Luego de todo el revuelo que causó la salida de Ángel Orelien de Patriotas Boyacá, se confirmó que el extremo volvería a la institución la cual defendió en su última campaña en Panamá. Pese a que los rumores indicaban que CD Universitario era su próximo destino, terminó retornando a CD Plaza Amador.

Este jueves, uno de los directores deportivos de la U afirmó que Balín vestiría la camiseta del equipo de Penonomé. Sin embargo, el jugador se encuentra entrenando con los Leones y sería su nuevo club tras abandonar el fútbol colombiano. Ahora el jugador afrontará el Torneo Apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol.

"VUELVE. Ángel Orelien se une a los entrenamientos del CD Plaza Amador en el Maracaná", expresó el equipo en sus redes sociales junto a una foto del volante. Orelien también dejó sus declaraciones durante las prácticas previo al próximo compromiso del onceno de Jorge Dely Valdés.

"Por una parte, contento de volver a coincidir con el profe Jorge, con mis compañeros que me ayudaron mucho en la temporada pasada. Llego por asuntos personales y espero hacer las cosas bien, porque donde me toque estar espero ser campeón y hacer buen torneo. El destino nuevamente me trae aquí para seguir creciendo como jugador y espero aportar para ser campeón", manifestó el juvenil.

CD Plaza Amador enfrentará al Sporting de San Miguelito este sábado por la segunda fecha del Torneo Apertura 2022 de la LPF. El onceno llega tras vencer a Potros del Este por 4-3 en la pasada jornada y ahora buscará su segundo triunfo cuando visite el Estadio Los Andes.