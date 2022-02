Ángel Orelien, quien partió hacia Colombia el pasado 3 de enero con la ilusión de volver a ser llamado La Joya Panameña no logró terminar la temporada tras ciertos problemas internos que tuvo con la institución. Se informa que el futbolista ya se encuentra en su país natal para unirse a las filas de su nuevo club.

Este jueves, el directivo de CD Universitario, Mihali Liakopulos, hizo explotar al mundo futbolístico de Panamá cuando en el programa deportivo, Somos La Sele, confesó que Balín regresaría a la Liga Panameña de Fútbol para firmar con el conjunto de Penonomé. Además, afirmó que su salida se dio por un asunto interno.

Al inicio se intentó buscar una razón y se rumoró que su descarte se dio debido a la llegada del nuevo entrenador, Arturo Boyacá. Se expresó que el director técnico no iba a tener entre sus planes al canalero y por ello decidió rescindir el contrato. Sin embargo, en las últimas horas se ha esclarecido la situación.

El propio Ángel Orelien se manifestó en sus redes sociales y expresó lo siguiente, "fue por tema de dinero, no de mi talento. Pregunten antes de decir las cosas". Todo indica que el volante no salió por tema de indisciplina o por su entrenador, fue por un asunto económico que no se logró solucionar y se vio obligado a abandonar el club.

A pesar de que Balín disputó 4 partidos como titular y uno entrando de cambio, no podrá seguir demostrando su talento en el fútbol colombiano. Además, en sus pocas actuaciones se vio activo en ataque, haciendo daño con el desequilibrio por el cual se le distingue. Ahora debe volver a la LPF, pero también se habla de que tiene algunas propuestas en el extranjero.