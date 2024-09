Este fin de semana, durante la última jornada disputada en la Liga Panameña de Fútbol, se vivió un momento emotivo, cuando un ex-mundialista con la Selección de Panamá rompió en llanto durante una entrevista que tardó segundos en hacerse viral.

El jugador, quien ahora milita en la liga local, no pudo contener las lágrimas al hablar sobre su presente en el fútbol y las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su carrera, destacando el lado más humano de uno de los deportistas que llegó a representar a Panamá fuera de fronteras.

Mundialista con Panamá rompió en llanto

Hablamos de Ricardo Pepe Ávila, uno de los futbolistas que tenía un futuro prometedor y que llegó a tocar la gloria con la Selección de Panamá al jugar el primer mundial que disputó la selección mayor, en su historia. Incluso, brindó la asistencia a Felipe Baloy en ese primer gol que marcaron los canaleros en una Copa del Mundo.

A nivel de clubes, Ávila llegó a Europa, donde vistió la camiseta de clubes como Koper de Eslovaquia y el KAA Gent de Bélgica. Sin embargo, una lesión y otros obstáculos, truncaron la carrera del volante que ahora milita en la Liga Panameña de Fútbol con 27 años.

Declaraciones de Ricardo Ávila

“Sinceramente todos los días me criticó de a dónde hubiera llegado si no sufría esa lesión y si no subía de peso. A veces me da tristeza de verme así porque creo que tenía buen futuro y no lo supe aprovechar… A veces paso por cosas difíciles y estoy pasando por momentos mentalmente. Quiero volver a mi nivel, sé que puedo aportar a mi equipo y selección. Hoy me sentí como en el 2018, pero el momento que estoy pasando mentalmente no me deja avanzar”, manifestó el futbolista.