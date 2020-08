Rumbo a Qatar 2022: Pescadito Ruiz transmite ilusión a toda Guatemala

Las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022 empiezan muy pronto, y esto siempre genera expectativa en todas los países futboleros involucrados. Con los grupos rumbo al octogonal final de Concacaf finalmente conformados, el sorteo de la FIFA que se llevó a cabo en Suiza renovó una nueva ilusión en los aficionados guatemaltecos. Los dirigidos por Amarini Villatoro no se cruzaron con ninguno de los rivales más temibles de los cabezas de grupo, tales como Panamá y Canadá.







En cambio, la azul y blanco cayó en el Grupo "C" junto con Islas Vírgenes, San Vicente, Cuba, y Curacao, con quien se espera que pueda pelear por el primer lugar y la clasificación a la fase 'knockout'. Ante esto, ha sido el máximo referente histórico de la azul y blanco quien ha mandado un mensaje de esperanza de cara al inicio de la ruta al campeonato mundial.

#Qatar2022: OFICIAL | Estos son los rivales y el calendario de la Selección de Guatemala en la primera ronda, para poder clasificar al mundial de Catar 2022. pic.twitter.com/rLGxMWSEgK — Camino Al Vestuario (@CaminoVestuario) August 19, 2020







Aparte de ser considerado el mejor de la historia de Guatemala, Carlos el "Pescadito" Ruiz fue el abanderado de aquella selección de 2005 que se quedó a las puertas del repechaje rumbo a Alemania 2006. Es por eso que en la previa del arranque de la eliminatoria, el "Fish" decidió publicar un mensaje renovando la ilusión chapina.







Carlos el "Pescadito" Ruiz le mandó buenas vibras a la próxima camada de jugadores chapines que buscará un nuevo mundial.









"Cada eliminatoria al mundial nos despierta la esperanza de poder ver a nuestra ���� en el evento futbolístico más importante a nivel mundial, esta foto es de uno de los partidos vs Costa Rica cuando jugué mi primer eliminatoria.Espero de corazón que les vaya muy bien en este camino para el mundial de Qatar. Estaré apoyándolos desde donde me encuentre, no tengo duda que harán su máximo esfuerzo. Bendiciones y muchos éxitos muchachos", escribió Ruiz en su cuenta oficial de Instagram.











Los dirigidos por Amarini Villatoro no arrancan la eliminatoria como favoritos, pero son una de las selecciones que podría dar la sorpresa según los expertos. La azul y blanco contará con algunos 'refuerzos' como "Chucho" López y Nico Rittmeyer, sumándose al equipo que ganó su grupo y ascendió en la pasada Liga de Naciones.