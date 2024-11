Panamá vs. Costa Rica: alineaciones para el partido de hoy por la Concacaf Nations League 2024

No hay mañana para las selecciones de Panamá y Costa Rica, que este lunes disputarán la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf en el Estadio Rommel Fernández. El ganador de la serie no solo clasificará al Final Four, sino que también asegurará una plaza en la Copa Oro 2025.

De momento, el premio se lo está llevando la Marea Roja gracias al gol de José Fajardo, que le dio el triunfo por 1-0 en San José. Aunque la Sele no se puede permitir otro tropiezo ante el mismo rival que el año pasado la eliminaron en esta misma ronda con un contundente global de 6 a 1.

Para evitarlo, Claudio Vivas y compañía deberán cortar una racha de nueve años sin triunfos en suelo panameño. A dicha misión se embarazarán sin el central Juan Pablo Vargas por lesión; la única baja luego de que la Concacaf confirmara que Jeyland Mitchell no fue sancionado por acumulación de amarillas.

No se sabe si el DT argentino cambiará de esquema. Pero lo más probable es que Thomas Christiansen no lo haga y pare el mismo once de la ida: no tiene ningún lesionado o suspendido, pero la única variante podría darse en el mediocampo con Aníbal Godoy ingresando en lugar de Cristian Martínez.

La revancha entre Panamá y Costa Rica promete ser igual o más picante que la ida. (Foto: EFE)

Posible alineación de la Selección de Costa Rica

Patrick Sequeira; Youstin Salinas, Julio Cascante, Jeyland Mitchell, Francisco Calvo (C); Alejandro Bran, Jefferson Brenes, Brandon Aguilera; Kenneth Vargas, Warren Madrigal y Manfred Ugalde.

Posible alineación de la Selección de Panamá