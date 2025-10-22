Momento insólito: Un protagonista inesperado se robó el show en el partido de Guatemala vs El Salvador de los Juegos Centroamericanos

Un curioso y simpático episodio robó las miradas en el estadio Cementos Progreso durante el segundo tiempo del duelo entre Guatemala y El Salvador, correspondiente a los XII Juegos Deportivos Centroamericanos 2025. Un pequeño perro ingresó al terreno de juego y detuvo momentáneamente el encuentro, protagonizando un momento de diversión en medio de la competencia regional.

ver también Nació en El Salvador, pero Guatemala lo convenció gracias a la ayuda de Municipal y ahora destaca con los chapines

En las redes sociales circula un video que muestra al can jugando con una botella de agua, echándose sobre el césped y corriendo en círculos, completamente ajeno al contexto del partido. Las risas y aplausos del público acompañaron la escena, que se convirtió en uno de los instantes más virales del torneo hasta ahora.

La situación se resolvió cuando el portero salvadoreño tomó la botella y la lanzó fuera del campo, logrando que el animalito saliera finalmente del terreno de juego. El público despidió al improvisado protagonista con aplausos, mientras los jugadores retomaban la concentración para continuar el encuentro sin mayores incidentes.

Guatemala gana sin problemas

Ya con la calma restablecida, Guatemala mostró su mejor versión futbolística y se impuso con un sólido 2-0 sobre El Salvador, gracias a los goles de Ariel Lon y Diego Fernández. Con este resultado, los chapines llegaron a seis puntos tras su victoria inicial ante Nicaragua (3-1) y aseguraron el primer lugar del Grupo A, avanzando a las semifinales del torneo masculino.

El estadio Cementos Progreso, escenario tanto de la rama masculina como femenina, volvió a vibrar con el dominio guatemalteco, que se perfila como uno de los grandes aspirantes al título regional. Los dirigidos por Luis Fernando Tena demostraron orden táctico, intensidad y una notable conexión ofensiva que ilusiona a la afición local.

ver también “Al Mundial”: Óscar Santis recibe el pedido que toda Guatemala está esperando mientras Luis Fernando Tena quiere hacer historia

La fase de grupos cerrará el viernes 24 de octubre con los duelos El Salvador vs. Nicaragua y Costa Rica vs. Panamá, donde se definirán los últimos boletos para las semifinales. El domingo 25 de octubre, Guatemala abrirá la jornada enfrentando al segundo del Grupo B, mientras que el otro cruce será entre el primero y segundo del mismo grupo. Sin duda, más allá del fútbol, el recuerdo del “perro del Progreso” quedará como una de las anécdotas más entrañables de estos Juegos Centroamericanos.

Publicidad