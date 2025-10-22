Nació en El Salvador, pero Guatemala lo convenció gracias a la ayuda de Municipal y ahora destaca con los chapines

Con tan solo 19 años, el nombre de Jair Asprilla comienza a resonar con fuerza en el fútbol centroamericano. Nacido en El Salvador, pero criado y formado en Guatemala, este joven delantero está escribiendo su propia historia, marcada por el esfuerzo, la resiliencia y el amor por el balón. Su talento no ha pasado desapercibido, y hoy es una de las promesas más brillantes del fútbol chapín.

En sus primeros pasos, La Selecta lo convocó para las categorías menores, aprovechando su doble nacionalidad. Sin embargo, el destino lo llevó a vestir los colores de Municipal, club que confió en su potencial, lo nacionalizó guatemalteco para no ocupar plaza de extranjero y le dio su debut profesional en 2023, cuando apenas tenía 17 años. Desde entonces, Asprilla no ha dejado de demostrar que tiene madera de crack.

La historia de Jair no ha estado exenta de dificultades. Una grave lesión de rodilla lo alejó de las canchas por varios meses, justo cuando comenzaba a consolidarse. Pero el joven atacante no se rindió. Con disciplina y fe, superó el duro proceso de recuperación y regresó más fuerte que nunca, demostrando su carácter y pasión por el juego.

El renacer de Jair Asprilla

El esfuerzo tuvo su recompensa, Asprilla marcó un gol en los Juegos Centroamericanos y recientemente ha tenido la oportunidad de entrenar con la Selección Mayor de Guatemala, un logro que pocos a su edad pueden presumir. Su evolución es una muestra del talento emergente que está nutriendo al fútbol guatemalteco y que podría ser clave en los próximos procesos internacionales.

El fútbol, además, corre por sus venas. Su padre es Carlos Enrique Asprilla, aquel delantero colombiano que dejó huella en equipos como Mictlán, Petapa y Municipal. Ahora, su hijo sigue sus pasos con el mismo espíritu goleador y con el deseo de dejar su propio legado en las canchas guatemaltecas.

Bajo la dirección de Willy Olivera, Jair forma parte de la Selección Sub-21 que disputa los Juegos Centroamericanos. Su futuro luce prometedor, y tanto en Municipal como en la azul y blanco confían en que este joven guerrero seguirá escalando peldaños hasta llegar a la Selección Mayor, consolidándose como uno de los nuevos referentes del balompié guatemalteco.

