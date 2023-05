Tras el Mundial de Qatar 2022, el futbolista mexicano Andrés Guardado ha tomado la decisión de decirle adiós a la Selección Nacional de México. A través de un mensaje en sus redes sociales, el jugador confirmó la noticia agradeciendo a la afición por todo el apoyo durante todos estos años.

Con 36 años de edad Andrés Guardado pensó que ya llegó el momento para dar un paso al costado en la Selección de México. Además ingresó al selecto grupo de jugadores con cinco mundiales en la espalda, algo que pocos pueden llegar a decir. No solamente siendo titular sino uno de los capitanes.

Se retira Andrés Guardado

“¡Ya lo había dicho hace tiempo, pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en mi selección! ¡Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!!! Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito”, comunicó Andrés Guardado.

“Todos mis compañeros, los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día a día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes”, sentenció Andrés Guardado.

Por ahora seguirá en su club, el Betis, con quien está muy cerca de renovar con Betis hasta 2024 y el propio Guardado ha mostrado mostró su disposición a seguir una vez que termine su contrato el próximo junio y afirmado que es probable que se retire en este lugar.