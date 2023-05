A sus 30 años y luego de más de una década militando en el exterior, Joel Campbell se encuentra en un momento trascendental de su carrera. El delantero confirmó que ya no seguirá en Club León y que después del 30 de junio, cuando finalice su ligazón con el elenco de la Liga MX, regresará a la Liga Promérica deseoso de pasar tiempo con su familia.

Sin embargo, la pregunta del millón es si vestirá la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense, donde tuvo un paso por las formativas que recuerda con cariño, o de Deportivo Saprissa, el cuadro de sus amores y con el que debutó como profesional. Luego de platicar con ambos, le adelantó a ESPN que develerá su decisión en los días venideros.

Saprissa

Campbell reveló que fue él quién dio “el primer paso” para iniciar las conversaciones en enero con el conjunto tibaseño: “Nunca he mentido en ese aspecto, siempre dije que iba a ser mi primera opción, pero tampoco cerraba opciones a los demás equipos, al final en el fútbol pueden pasar muchísimas cosas. Yo soy fiel a lo que digo, pienso y siento. Estoy tranquilo con eso, vamos a esperar a ver qué pasa”, externó.

Alajuelense

“A este momento está ahí, ahí”…, dijo Joel respecto a la situación con la Liga pues le parece “un proyecto bueno”. Además, también pesa el factor emocional: “Siempre he tenido ese aprecio porque ahí jugué tres años cuando era pequeño, siempre lo he dicho, nunca lo he escondido, le debo un respeto porque pasé momentos muy especiales ahí, son recuerdos importantes de cuando era niño, recordarme de ese sacrificio que con nueve años ir a entrenar solo desde Desamparados hasta Alajuela”.

En una vereda o la otra

Campbell, quien aseguró tener buena relación con Joseph Joseph y Juan Carlos Rojas, presidentes de Alajuelense y Saprissa, respectivamente, sabe el costo de su elección: “Tengo esa posibilidad de ir a cualquiera de las instituciones más grandes del país, obviamente a la que no vaya, no voy a ser tan querido, eso es normal, es parte del fútbol”.

“Pronto estaré comunicando la decisión. Pero, estoy muy tranquilo con la decisión que voy a tomar, estoy muy contento con el paso que voy a dar”, concluyó.