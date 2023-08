Este miércoles, Inter Miami volverá a cruzarse con Nashville SC por la 26ª jornada de la Major League Soccer (MLS). El equipo del tico Randall Leal y el panameño Aníbal Godoy irá a Fort Lauderdale para tomarse revancha de la final de Leagues Cup perdida ante unas Garzas imparabales: con el catracho David Ruiz como titular, vienen de ganar en el debut de Lionel Messi en la liga estadounidense.

Inter Miami vs. Nashville: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

Inter Miami recibirá a Nashville mañana, miércoles 30 de agosto, desde las 17:30 horas de Centroamérica y el CDMX (18:30 de Panamá y 19:30 ET de Estados Unidos), en el DRV PNK Stadium. El encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Apple TV si se suscribe al MLS Season Pass.

Inter Miami vs. Nashville: cómo llegan los locales

El conjunto de Gerardo Martino viene de cortar una mala racha de once partidos sin ganar gracias al reciente triunfo 2-0 sobre New York Red Bulls: Diego Gómez abrió el marcador y el astro argentino finiquitó el trámite con un golazo —el decimoprimero desde su llegada—. Según el “Tata”, este compromiso “fue clave para recuperar. Si no hay ningún inconveniente, Messi será de la partida”.

Inter Miami vs. Nashville: cómo llegan los visitantes

Luego de la final perdida, la escuadra de Tennesse sufrió un duro revés en su regreso a la MLS al caer 4-0 frente a Atlanta United, llegando así a cuatro derrotas consecutivas. “No puedes tener una racha en liga como esa y esperar estar en la conversación por un partido de local en Playoffs. Tenemos que recuperarnos y volver a la senda del triunfo, y no va a ser mucho más fácil el próximo miércoles”, avisó el técnico Gary Smith.

Inter Miami vs. Nashville: posibles alineaciones para el partido de la MLS 2023

Posible XI de Inter Miami: Callender; Yedlin, Kryvstov, Miller, Alba; Arroyo, Busquets, Cremaschi; Messi (C) , Martínez y Taylor.

Callender; Yedlin, Kryvstov, Miller, Alba; Arroyo, Busquets, Cremaschi; , Martínez y Taylor. Posible XI de Nashville SC: Willis; Moore, MacNaughton, Zimmerman o Maher, Lovitz; Muyl, McCarty, Godoy, Picaul; Mukhtar (C) y Surridge.

