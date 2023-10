El Club Atlético Independiente recibió a Motagua por los cuartos de final de la Copa Centroamericana, en el Estadio Rommel Fernández. Después de un 1-1 en el partido de ida, el cuadro Vikingo y el Ciclón Azul llegaron a la vuelta con la serie abierta y en busca de ser el primer semifinalista del certamen.

A pesar de que hubo más de una anotación en el compromiso, el inicio del encuentro mantuvo un ritmo lento. Ninguno de los dos elencos era un dominador claro y el cotejo se vio trabado en la mitad del terreno de juego por más de 10 minutos.

De hecho, la primera ocasión del partido, llegaría a los 13 minutos, cuando Carlos Small hizo un remate que terminó desviado. Posterior a él, transcurrió hasta los 20 minutos, hasta que los locales dieran el segundo aviso, pero, en esta ocasión, desde los pies de Davis Contreras.

Sin embargo, los de Narváez no bajaron la intensidad y tuvieron un mano a mano que Jorge Serrano no terminó de aprovechar, luego de que Jonathan Rougier cerrara todos los ángulos y saliera victorioso del duelo. Aunque no pasaría mucho tiempo para que CAI se encontrara con una nueva oportunidad, aprovechando un error en defensa de Motagua, que Carlos Small (31′) convirtió en gol.

Tras la anotación, el conjunto Canalero se mantuvo como un claro dominador dentro del terreno de juego e incluso, estuvo cerca de marcar el segundo, con un remate de lejana distancia de Sergio Cunningham, que se marchó por encima del marco.

No obstante, luego de una jugada colectiva, llegaría el doblete de Carlos Small (44′), cuando recibió un pase desde el costado de Jefferson Murillo. De esa forma, culminarían los primeros 45 minutos, con el onceno de casa, llevándose la victoria momentánea.

Para la segunda mitad, el conjunto hondureño buscaba descontar en el resultado, pero con poca fortuna de cara al arco de Eddie Roberts. Los de Vigevani tuvieron distintas llegadas que no pusieron en peligro al Independiente.

Incluso, los minutos transcurrieron y poco logró hacer Motagua en su intento de meterse en partido. De hecho, Jonathan Rougier se volvió a convertir en figura, cuando Rafael Águila tuvo la ocasión más clara del complemento.

Con este triunfo, el Club Atlético Independiente se convierte en el primer semifinalista de la Copa Centroamericana y espera a un rival que salga del ganador entre Real Estelí y Deportivo Saprissa.

+ Goles