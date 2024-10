Siguen las repercusiones del Balón de Oro 2024 luego de que Rodri le ganara la pulseada sobre el final a Vinicius. Esta gala organizada por France Football y L’Équipe, dejó un ambiente de discusión más allá de los galardones otorgados.

Uno de los puntos que más destacó fue la notable ausencia de la delegación del Real Madrid, especialmente de Vinicius quien era considerado uno de los principales favoritos al premio, pero que al final terminó quedándose en el segundo lugar.

¿Por qué Vinicius no se llevó el Balón de Oro 2024?

“Evidentemente, Vinicius seguramente sufrió la presencia de Bellingham y Carvajal en el top 5 porque, matemáticamente, eso le quitó algunos puntos. Esto también resume la temporada del Real Madrid, que llevó entre 3 y 4 jugadores y los jurados repartieron sus decisiones entre ellos, lo que benefició a Rodri“, apuntó Vincent García, director de France Football.

Vinicius con Real Madrid – Getty

“La verdad es que tuve mucha presión del Real Madrid pero, como ocurre con otros clubes, siempre fui claro, justo y quizás mi silencio los llevó al límite. Pero fue igual que con los demás. Quedé muy desagradablemente sorprendido con su ausencia” afirmó sobre la ausencia en la gala del equipo merengue.

“Fuimos muy claros con ellos y con todos los demás clubes. Este año, el ganador y el galardonado no iban a ser notificados. Pensé que todos habían aceptado pero en el último momento, no sé por qué, quisieron cambiar la regla. Cuando el Real Madrid tomó su decisión, no estoy seguro de que no hubiera habido una parte de desengaño“, finalizó Vincent García.