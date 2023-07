Concacaf ha confirmado el calendario y las sedes de los partidos de la fase de grupos de la Copa Centroamericana Concacaf 2023. La primera ronda de la nueva copa regional, que se jugará entre los 20 mejores clubes masculinos de Centroamérica, forma parte del nuevo ecosistema de clubes masculinos de la Confederación que también incluye copas regionales en América del Norte y el Caribe. Todo esto conduce a una Copa de Campeones Concacaf de 27 clubes renovada.

El calendario de la Copa Centroamericana Concacaf 2023 es el siguiente (el club local se menciona primero y los horarios de inicio se indican en ET/hora local):

Semana 1

Martes 1 de agosto de 2023

18:00 (16:00) Real Estelí FC (NCA) vs CSD Xelajú MC (GUA) – Estadio Independencia, Esteli, NCA

20:00 (18:00) Jocoro FC (SLV) vs CSD Cobán Imperial (GUA) – Estadio Olimpico Metropolitano, San Pedro Sula, HON

22:00 (20:00) LD Alajuelense (CRC) vs Olancho FC (HON) – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC

Miércoles 2 de agosto de 2023

18:00 (16:00) Verdes FC (BLZ) vs FC Motagua (HON) – FFB Stadium, Belmopan, BLZ

20:00 (18:00) Comunicaciones FC (GUA) vs Real CD España (HON) – Estadio Doroteo Guamuch Flores, Guatemala City, GUA

22:00 (20:00) CD Olimpia (HON) vs Club Atlético Independiente (PAN) – Estadio Chelato Ucles, Tegucigalpa, HON

Jueves 3 de agosto de 2023

20:00 (18:00) Diriangén FC (NCA) vs CS Herediano (CRC) – Estadio Cacique Diriangén, Diriamba, NCA

22:00 (20:00) Deportivo Saprissa (CRC) vs CS Cartaginés (CRC) – Estadio Ricardo Saprissa, San Jose, CRC

Semana 2

Martes 8 de agosto de 2023

18:00 (16:00) Verdes FC (BLZ) vs LD Alajuelense (CRC) – FFB Stadium, Belmopán, BLZ

20:00 (18:00) CSD Cobán Imperial (GUA) vs CD Universitario (PAN) – Estadio Doroteo Guamuch Flores, Guatemala City, GUA

22:00 (20:00) Real Estelí FC (NCA) vs CD Olimpia (HON) – Estadio Independencia, Esteli, NCA

Miércoles 9 de agosto de 2023

18:00 (16:00) CS Herediano (CRC) vs CD Águila (SLV) – Estadio Alejandro Morera Soto , Alajuela, CRC

20:00 (18:00) CSD Xelajú MC (GUA) vs CD FAS (SLV) – Estadio Pensativo, Antigua Guatemala, GUA

22:00 (20:00) FC Motagua (HON) vs Sporting San Miguelito (PAN) – Estadio Chelato Ucles, Tegucigalpa, HON

Jueves 10 de agosto de 2023

20:00 (18:00) Jocoro FC (SLV) vs Deportivo Saprissa (CRC) – Estadio Olimpico Metropolitano, San Pedro Sula, HON

22:00 (20:00) Diriangén FC (NCA) vs Comunicaciones FC (GUA) – Estadio Cacique Diriangen, Diriamba, NCA

Semana 3

Martes 15 de agosto de 2023

18:00 (17:00) CD Universitario (PAN) vs Jocoro FC (SLV) – Estadio Universitario, Penonomé, PAN

20:00 (18:00) CSD Cobán Imperial (GUA) vs CS Cartaginés (CRC) – Estadio Doroteo Guamuch Flores, Guatemala City, GUA

22:00 (20:00) CD FAS (SLV) vs Real Estelí FC (NCA) – Estadio Cuscatlan, San Salvador, SLV

Miércoles 16 de agosto de 2023

18:00 (17:00) Sporting San Miguelito (PAN) vs Verdes FC (BLZ) – Estadio Rommel Fernandez, Panamá City, PAN

20:00 (18:00) CS Herediano (CRC) vs Real CD España (HON) – Estadio Nacional, San Jose, CRC

22:00 (20:00) CSD Xelajú MC (GUA) vs Club Atlético Independiente (PAN) – Estadio Pensativo, Antigua Guatemala, GUA

Jueves 17 de agosto de 2023

20:00 (18:00) CD Águila (SLV) vs Diriangén FC (NCA) – Estadio Cuscatlan, San Salvador, SLV

22:00 (20:00) FC Motagua (HON) vs Olancho FC (HON) – Estadio Chelato Ucles, Tegucigalpa, HON

Semana 4

Martes 22 de agosto de 2023

18:00 (17:00) Club Atlético Independiente (PAN) vs Real Estelí FC (NCA) – Estadio Rommel Fernandez, Panamá City, PAN20:00 (18:00) CS Cartaginés (CRC) vs Jocoro FC (SLV) – Estadio Fello Meza , Cartago, CRC

22:00 (20:00) CD FAS (SLV) vs CD Olimpia (HON) – Estadio Cuscatlan, San Salvador, SLV

Miércoles 23 de agosto de 2023

18:00 (16:00) Olancho FC (HON) vs Verdes FC (BLZ) – Estadio Chelato Ucles, Tegucigalpa, HON

20:00 (19:00) CD Universitario (PAN) vs Deportivo Saprissa (CRC) – Estadio Universitario , Penonomé, PAN

22:00 (20:00) CD Águila (SLV) vs Comunicaciones FC (GUA) – Estadio Cuscatlan, San Salvador, SLV

Jueves 24 de agosto de 2023

20:00 (19:00) Sporting San Miguelito (PAN) vs LD Alajuelense (CRC) – Estadio Rommel Fernandez, Panamá City, PAN

22:00 (20:00) Real CD España (HON) vs Diriangén FC (NCA) – Estadio Olimpico Metropolitano, San Pedro Sula, HON

Semana 5

Martes 29 de agosto de 2023

18:00 (16:00) CS Cartaginés (CRC) vs CD Universitario (PAN) – Estadio Fello Meza , Cartago, CRC

20:00 (18:00) Deportivo Saprissa (CRC) vs CSD Cobán Imperial (GUA) – Estadio Ricardo Saprissa, San Jose, CRC

20:00 (19:00) Club Atlético Independiente (PAN) vs CD FAS (SLV) – Estadio Rommel Fernandez, Panamá City, PAN

22:00 (20:00) CD Olimpia (HON) vs CSD Xelajú MC (GUA) – Estadio Chelato Ucles, Tegucigalpa, HON

Miércoles 30 de agosto de 2023

20:00 (18:00) Real CD España (HON) vs CD Águila (SLV) – Estadio Olimpico Metropolitano, San Pedo, HON

22:00 (20:00) Comunicaciones FC (GUA) vs CS Herediano (CRC) – Estadio Doroteo Guamuch Flores, Guatemala City, GUA

Jueves 31 de agosto de 2023

20:00 (18:00) Olancho FC (HON) vs Sporting San Miguelito (PAN) – Estadio Chelato Ucles, Tegucigalpa, HON

22:00 (20:00) LD Alajuelense (CRC) vs FC Motagua (HON) – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC

Después de la fase de grupos, en la que cada club juega contra todos los demás clubes de su grupo una vez, dos partidos en casa y dos partidos fuera, los dos primeros clasificados avanzan a la fase de eliminación directa.

La fase de eliminación directa comprende cuartos de final de ida y vuelta, partido de reclasificación, semifinales y finales. Las fechas para la fase de eliminación directa de la Copa Centroamericana Concacaf 2023 son las siguientes

Cuartos de final: del 26 al 28 de septiembre (ida) y del 3 al 5 de octubre (vuelta)

Semifinales y partido de reclasificación: del 24 al 26 de octubre (ida) y del 31 de octubre al 2 de noviembre (vuelta)

Finales: del 28 al 30 de noviembre (ida) y del 5 al 7 de diciembre (vuelta)