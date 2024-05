La Junta Directiva de Puebla dio a conocer hace unos instantes el despido del entrenador argentino Andrés Carevic, quien tuvo un efímero paso por el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, dejando así una corta aventura donde sus números dieron pena y ya están dando de que hablar.

Apenas hace 57 días fue puesto en el cargo, con la principal tarea de mejorar el rendimiento del equipo y ponerlo en la lucha por el título, esto luego de su paso por la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, pero al no lograr los objetivos no se dudó en cesarlo.

Los números con Puebla

Andrés Carevic se despidió del equipo mexicano de una manera que nadie lo querría, con unos números que nadie imaginaba y que en su carrera había registrado, porque en su etapa con la franja no supo que es ganar, incluso fueron tan malos que ni pudo empatar un encuentro.

El entrenador argentino estuvo siete partidos en el banquillo de Puebla en el que no ganó, no empató y tuvo siete derrotas, por lo que esto fue la principal razón para que no se dudara en despedirlo.

Los resultados de Andrés Carevic con Puebla

León 2-1 Puebla (Liga MX)

Juárez 4-3 Puebla (Liga MX)

Puebla 2-3 Tigres (Liga MX)

Guadalajara 3-2 Puebla (Liga MX)

Puebla 0-1 Cruz Azul (Liga MX)

Tijuana 3-1 Puebla (Liga MX)

Puebla 1-2 América (Liga MX)