Vicepresidente del Santos de Brasil: "Bryan Ruiz está avergonzado por su alto salario y sólo jugar al tenis"

La novela de Bryan Ruiz en el Santos de Brasil abrió un nuevo capítulo cuando el vicepresidente de la institución, Orlando Rollo, dio una entrevista en un medio local y atacó al futbolsita costarricense. Entre algunas de las acusaciones, reveló que se la pasa jugando al tenis mientras cobra un dineral.

Nicola preguntó sobre el tema de Ruiz y Rollo afirmó: “Es extraño que Bryan Ruiz se quede en Santos. Si fuera presidente, como acto administrativo, ya habría negociado con Ruiz y le habría pedido que se fuera. Santos ahorraría 600.000 reales (poco más de ¢62 millones) por mes de salario”, explicó el dirigente.

El volante llegó en 2018 y tiene contrato hasta diciembre de este año.

El segundo al mando del club enfatizó que Bryan entrena aparte, pues continúa siendo parte del equipo. “Bryan Ruiz entrena por separado y juega tenis. Está avergonzado porque gana 600.000 reales y juega tenis todos los días. Incluso ganó un torneo aquí en Clube dos Ingleses, un club de tenis muy famoso aquí en Santos. Me dijeron que juega bien al tenis. Creo que no está contento con esta situación”, añadió Rollo.

Ruiz ya ha sido más que claro en su situación. Incluso, el pasado 26 de enero colgó un posteo en sus redes sociales. “Si quieren que me quede, me quedo disponible para jugar y dar mi mayor esfuerzo (como siempre ha sido). Pero, si quieren que me vaya, deben pagarme lo que se me deben para poder hablar de rescisión. De no cumplirse alguno de los supuestos, deberé luchar por mis derechos”, publicó Ruiz.

“Yo tengo contrato con Santos hasta diciembre de este año, nunca he dicho que no voy a jugar con ellos. Si Santos quiere que yo juegue, lo haré, terminaré mi contrato de la mejor manera y haré lo mejor posible. Yo siempre he dicho que estoy dispuesto a hacer una rescisión amigable, pero no se ha podido”, explicó el jugador costarricense.