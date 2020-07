Unafut busca vetar la ley contra el racismo

Luego de estar casi cuatro años sobre la mesa, la Ley contra la Discriminación fue promulgada en los últimos días en Costa Rica. Esta consta de ciertas normas que los clubes de fútbol deberán tener en cuenta, a fin de reducir al máximo posible todo acto de esta naturaleza que repercute negativamente en muchos aspectos.

Sin embargo, tiene puntos que han sido foco de objeciones. Julián Solano, presidente de la Unafut, explicó en diálogo con Teletica Deportes que reunirán firmas para que el proyecto aprobado sea vetado y enviado nuevamente a comisión, para que se revea principalmente el monto fijado para diversas sanciones.

"Esperamos que el Presidente nos pueda escuchar, vete el proyecto y lo mande otra vez a comisión y ahora sí trabajar. El documento está redactado desde el viernes anterior", detalló primeramente el mandamás, quien además señaló que precisa las firmas de los doce clubes que hacer la petición correspondiente.

Unafut recoge firmas para pedir veto de ley contra el racismo | https://t.co/Cwe3CwvYfw pic.twitter.com/wthgZrVh01 — Teletica Deportes (@TeleticaTD7) July 21, 2020

En cuanto al último punto señalado, indicó: "Yo no creo que haya algún club que esté a favor de la redacción y como quedó la norma, pero puede que algún club no firme el documento porque no quiera comprometerse, y en eso respetamos cada decisión". Aún así, diferenció las condiciones positivas de las negativas.

"Tiene muchas cosas positivas, como la eliminación de las barras", destacó Solano. Aún así, marcó que las sanciones económicas eran exorbitantes, así como los cánones para la aprobación de los planes de seguridad.