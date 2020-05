Tyson Nuñez en aislamiento y con grandes posibilidades de tener coronavirus

La pandemia del coronavirus empieza a afectar fuertemente a Honduras. Por ahora, el número de infectados es de 2.789 y fallecieron 146 personas. Hay zonas como el departamento de Cortés que empiezan a convertirse en el epicentro del virus en el país centroamericano. El gobierno teme no poder controlarlo a tiempo y que se dispare el número de casos. El mayor miedo es que se termine saturando el sistema de salud.

Esto también tiene efecto directo con el fútbol y no solamente por la cancelación de la Liga Nacional. Hay un jugador del ascenso que está con muchas posibilidades de contraer el COVID-19. Se trata del histórico Milton Omar Nuñez. El delantero de 47 años sigue en actividad y juega en el Victoria. En estas últimas horas se conoció que se encuentra en aislamiento obligatorio por probable infección.

El ex-selección hondureña tuvo contacto directo con una persona que posee la enfermedad. Pese a que todavía no presentó ningún síntoma, le harán las pruebas correspondientes para ver si está infectado o no. Lamentablemente, no fue el único que estuvo con la persona en cuestión y son varios los test que se realizarán. Por el momento, el virus se les está presentando de manera asintomática o directamente no fueron contagiados.

Tyson no se mostró preocupado, pero si acató todas las recomendaciones médicas que le dieron los especialistas. Ya se encuentra encerrado en su casa a la espera de las muestras para ver si es un infectado más. En caso de que de negativo el test, deberá quedarse de todas formas encerrado hasta que pasen los 14 días que el coronavirus puede estar incubándose en el cuerpo del portador.

Esperemos que Nuñez no se convierta en otro caso y si sucede que sea asintomático, como la mayoría de los casos en todo el mundo. El futbolista es el primero en el país que podría estar infectado, ya que, hasta ahora ningún deportista de la liga, tanto primera como ascenso, dio positivo en el test de COVID-19. En gran parte se debe a que se suspendió a tiempo el torneo nacional.