Tuma Martínez no descarta volver al fútbol en Costa Rica

Gilberto Martínez, mejor conocido como Tuma, ha sabido ser uno de los referentes más importantes del fútbol de Costa Rica, con una dilatada trayectoria por el fútbol italiano, siendo especialmente recordado en el Brescia. Gozó de una gran carrera, la cual podría haber sido incluso más magna si no fuera por las múltiples lesiones que lo aquejaron.

El presente lo encuentra alejado del deporte que practicó desde muy chico, y ya con 40 años. Sin embargo, no entiende a la edad como un impedimento para poder volver al verde césped, aunque sea por un breve período de tiempo. Al menos eso fue lo que manifestó en diálogo con Contra Golpe, cuando expresó que le gustaría poder retornar a las canchas.

Tuma Martínez en Saprissa

"Les soy sincero, si me dieran la posibilidad de jugar seis meses (en Costa Rica), los jugaría", disparó el tico durante la entrevista, algo que sorprendió a su interlocutora y a más de uno detrás de la pantalla. Además, y con aires genuinos, complemento a sus dichos: "Me siento en condiciones, me siento bien físicamente".

A "Tuma" le gustaría jugar 6 meses más en el país ¡A sus 40 años! pic.twitter.com/gPPnWQrkpK — TD Más (@tdmas_cr) April 7, 2020

Aún así, dejó en claro que su estado actual no significará que pueda rendir como sus compañeros, debido a las cuatro décadas que ostenta: "Uno tiene que ser realista, uno ya tiene 40 años, entonces ya no está en la flor de la carrera. Sería ya un tema de imagen, de darse la oportunidad".

Por más que nació en suelo costarricense, lo cierto es que se desempeñó en el fútbol local apenas tres años, a raíz de una calidad que lo catapultó al viejo continente. Durante ese tiempo, defendió los colores del Saprissa. ¿Volverá a hacerlo ahora?