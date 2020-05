Tres legionarios entre los mejores extranjeros en jugar en Bélgica

La revista deportiva Voetbal decidió armar un listado con los 10 mejores jugadores americanos que disputaron el Jupiler Pro League, la liga belga. Una liga que vio pasar a varios centroamericanos y que a la hora de armar un listado puso a tres legionarios que defendieron los colores de distintos equipos. Además, explicaron el motivo por el cuál componen este gran listado.

En el puesto nueve pusieron a Oscar Duarte por su gran paso por el Brujas. El defensor tico fue fichado en el 2013 cuando jugaba en el Saprissa. Lo definieron como la versión costarricense de Gerard Piqué y destacaron las grandes 3 temporadas, que terminaron logrando que llegue a jugar en el Espanyol. El central jugó 114 partidos con el equipo belga, marcó 9 goles y dio 6 asistencias.

En el octavo lugar pusieron al hondureño Andy Najar. El catracho llegó al Anderlecht desde DC United y su primera temporada fue muy prometedora, fue una de las revelaciones de la temporada 2013/14. Fue uno de los pilares fundamentales en el penúltimo título, pero las lesiones terminaron provocando que no siguiera destacándose. Sigue jugando allí en la actualidad, pero todavía no recuperó su mejor nivel.

En el puesto dos, a nada de ser el mejor americano en haber jugado en Bélgica, se encuentra Bryan Ruiz. "Corto en tela y algo misterioso al lado del campo, pero es un placer verlo", así describieron al jugador que se destacó en el KAA Gent. El tico arribó a la liga belga en el 2006 y mostró toda su magia hasta el 2009. Pese a no haber podido ganar un campeonato, quedó en la historia del club.

Los demás puestos lo ocupan estadounidenses, mexicanos y un jamaquino. Un listado que sirve para ver los valiosos que son los legionarios alrededor del mundo. La liga belga es importante a nivel europeo y estos futbolistas dejaron su enorme huella. No hay dudas que dentro de unos años podrán sumarse otros centroamericanos que se destaquen igual o más que estos elegidos.