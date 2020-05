Tottenham recuerda el día que su "Mago" Palacios anuló a Carlos Tevez

Wilson Palacios tuvo un paso destacado por la Liga Premier de Inglaterra, donde militó en el Birmingham City, Wigan Athletic, Tottenham Hotspur, y Stoke City. El catracho fue firmado por los Spurs en el mercado de invierno de 2009, y llegaría para convertirse en pieza clave de la institución.





En ese momento, el conjunto londinense se encontraba complicado y bastante cerca de los puestos de descenso, mientras que Wilson Palacios se debatía entre seguir con los Latics, el interés del Manchester United, y la oferta del que terminaría siendo su club en la capital inglesa.



Wilson Palacios, ex jugador del Tottenham.



Finalmente, el hondureño firmó por el equipo dirigido por Harry Redknapp, y no le costó demasiado ganarse la titularidad. El ex Olimpia se convirtió en habitual indiscutible en la oncena ideal del club, que al final de la campaña no solamente se salvó del descenso, sino que se terminó metiendo en puestos de Uefa Champions League.









En esa campaña, el "levantón" del Tottenham comenzó en gran parte gracias a un partido contra el Manchester City un 16 de diciembre de 2009. Ese día el hondureño mostró credenciales y fue uno de los mejores jugadores de la cancha, para que los Spurs se terminaran llevando una contundente victoria 3-0.

Es por eso que la cuenta oficial en español de la institución, recordó aquel partidazo en lo individual para el hondureño, asegurando que ese día neutralizó al delantero argentino Carlos Tevez. "El día que Wilson Palacios anuló a Carlitos Tevez... ¡Qué partido del Mago!", publicó la cuenta oficial del club.





�� 16/12/2009 ��️ Spurs 3-0 Man City



El día que Wilson Palacios anuló a Carlitos Tevez... �� ¡Qué partido del Mago! ������ pic.twitter.com/4uNWT2pUEx — Tottenham Hotspur (desde ��) (@Spurs_ES) May 20, 2020