Tomás Granitto confirma que esta avanzada su llegada un grande de El Salvador

Después de seis años jugando en Estados Unidos, Tomás Granitto volverá a las tierras cuscatlecas para jugar en un equipo grande de El Salvador. El futbolista se venía destacando en el Miami FC de USL Championship, pero decidió volver a su país para tener su segunda etapa como jugador aquí. Además, tiene pasado en la Selecta.

El centrocampista está cerca de convertirse en nuevo jugador del FAS. Así lo confirmó él en unas declaraciones que dio El Gráfico. El deportista acotó que ya está casi todo arreglado desde la parte monetaría y solo resta la confirmación por parte de la directiva de los Tigres para terminar sellando su llegada.

"He estado hablando con el FAS. Hablé con Guillermo (Morán) sobre los detalles y todo. Quedamos de hablar en estos días para finalizar el contrato y estoy esperando que me contacten para terminar de cerrar todo", declaró Tomás Granitto tras ser consultado por la actualidad de su pase.

El futbolista de Miami FC de la USL contó que espera confirmación del club para viajar.

Este fichaje se viene planeando hace bastante tiempo y recién ahora se terminó cerrando en estos días. Así lo confirmó el futbolista en la entrevista que dio: "Las conversaciones vienen de hace un par de semanas. Estoy esperando que me llamen para confirmar todo de una vez".

Será un interesante refuerzo para el FAS para esta nueva temporada y no sería el único legionario en la USL con el que está hablando. Todavía no ha quedado descartada la posibilidad de fichar a Juan Barahona, lateral izquierdo del Sacramento. "He hablado con Guillermo Morán, presidente de FAS, así es que hemos quedado a la espera de una oferta en firme de parte de ellos", contó el representante del lateral.