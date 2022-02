Tom Brady y sus vinculaciones con Costa Rica: un amor especial para la ex estrella de la NFL

Tom Brady de manera oficial anunció su retiro de la NFL tras 22 años de carrera. A través de sus redes sociales confirmó la noticia. Con 44 años de edad y luego de haber ganado siete veces el Super Bowl (la mayor cantidad de campeonatos ganados por un solo jugador en la historia) ha decidido ponerle punto y final a esta historia. Sin embargo, más allá del deporte, Brady también tiene una vinculación muy especial con Costa Rica, en donde no solamente se recuperó de una lesión, sino que además encontró un conexión especial con los paisajes costarricenses.

“Es difícil para mí escribirlo, pero ahí va: ya no voy a hacer ese compromiso competitivo. He amado mi carrera en la NFL, y ahora es tiempo de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención. Reflexioné mucho la semana pasada y me hice preguntas difíciles. Y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Mis compañeros de equipo, entrenadores, compañeros rivales y fanáticos merecen el 100% de mí, pero en este momento, es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de atletas dedicados y comprometidos”, fue parte del comunicado de Tom Brady anunciado su retiro.

Costa Rica y Tom Brady a lo largo de toda su carrera han creado varias vinculaciones. Siempre que Tom ha tenido algún tiempo libre o simplemente para vacacionar, no duda en ir a los hermosos paisajes que ofrece el país centroamericano. A través de sus redes sociales Brady ha publicado varias fotos de sus escapadas a tierras costarricenses junto a su familia.

Dicho sea de paso, la zona de Santa Teresa es el lugar elegido por la familia para practicar algunas de sus aficiones, como el surf. Además, en el año 2009 la pareja Brady-Bündchen ,decidió renovar sus votos y casarse por segunda ocasión en la mansión que tienen en Santa Teresa. No hay dudas de que a Brady se le extrañará en el terreno de juego y a sus espectaculares actuaciones, pero ya sabemos a qué lugar se escapará para despejar la mente: Costa Rica siempre será un gran destino.