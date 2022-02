La Selección de México dirigida por Gerardo Martino no está atravesando por su mejor momento y mañana estará al frente de una verdadera final ante la Selección de Panamá. Los mexicanos no solamente han sido criticados por la ausencia de goles, sino también por el mal funcionamiento que ha mostrado el equipo en los últimos encuentros. Individualmente y colectivamente el equipo no responde. Y vaya que una derrota ante los canaleros en casa, le podría complicar el panorama hacia Qatar 2022. Panorama que ya luce complicado desde la previa, ya que el entrenador argentino tendrá que hacer dos modificaciones de manera obligatoria en el once inicial.

México sufrió mucho en sus últimas dos actuaciones ante Jamaica y Costa Rica. Ante los caribeños tuvieron que venir desde atrás para realizar una remontada y quedarse con los tres puntos. Mientras que ante los ticos, no pasaron del empate sin goles en casa frente a su público. Algo que deja mucho que desear en el entorno de la selección mexicana. Gerardo Martino ya piensa en los cambios que hará ante Panamá, no solamente en las modificaciones obligadas, sino también en el frente de ataque para buscar goles.

Las ausencias de México ante Panamá

Luis Rodríguez Alanís no estará disponible ante la Selección de Panamá debido a que fue amonestado con tarjeta amarilla ante Costa Rica y llegó al límite de las amonestaciones. En su lugar del lateral derecho podría ser ocupado por Julián Araujo, una de las apuestas de Gerardo Martino en esta convocatoria.

Héctor Moreno, uno de los jugadores con mayor experiencia de la Selección de México tampoco estará disponible en el duelo ante Panamá. Debido al mismo motivo, el futbolista azteca recibió una tarjeta amarilla ante Costa Rica y llegó al límite de amonestaciones. Ante este escenario todo indica que Néstor Araujo tomará su lugar en el campo de juego.

Además de estas bajas, Gerardo Martino consideró de último momento llevar a Raúl Jiménez a este encuentro ante Panamá. Si bien el jugador no está atravesando por su mejor momento, México hoy necesita goles y la experiencia que le pueda aportar Jiménez al equipo podría ser determinante. Y anotaciones es lo que le urge al Tri para ir sentenciando su lugar en la Copa del Mundo en Qatar 2022.