Thomas Christiansen sabe que el duelo ante México puede considerarse tranquilamente como una gran final. Si bien todos los partidos de las Eliminatorias en Concacaf son de vida o muerte, este caso particular entre canaleros y mexicanos es que en la tabla de clasificación tan solo los separa un punto y de conseguir una victoria en el Estadio Azteca, estaríamos hablando de que Panamá dependerá de sí misma para obtener su boleto al Mundial de Qatar 2022 de manera directa.

En la previa de este encuentro, se le preguntó a Thomas Christiansen sobre cuáles eran la posibilidades de llevarse un resultado positivo (Aztecazo) de México y el técnico hispano-danés no dudó en su respuesta. "Soñar es gratis y ¿por qué no? Vamos a ir allá con todo optimismo, creo que no tenemos nada que perder, solo ganar, todo lo que saquemos positivo de México bienvenido sea", aseveró Christiansen.

Además, también resaltó la importante de la confianza en este tipo de partidos y de qué manera se le puede hacer más daño a México. "Nosotros tenemos que ir con fe y confianza de poder sacar algo positivo, aunque sabemos de la calidad que tiene México. Si podemos mantener la pelota no la tiene México y esa es un poco la idea", concluyó Thomas Christiansen en la previa del partido ante los aztecas.

Recordemos que en la tabla de clasificación la Selección de México se encuentra en el tercer lugar luego de 10 jornadas con 18 unidades, divididas en cinco victorias, tres empates y dos derrotas. Con 13 goles a favor y ocho en contra. Mientras que por otro lado, la Selección de Panamá está ubicada en la cuarta posición con 17 puntos, repartidos en cinco victorias, dos empates y tres derrotas. Además, cuenta con 14 goles a favor y 12 en contra.

De obtener una victoria ante México en el Azteca, Panamá no tendrá que depender de más nadie para clasificar de manera directa al Mundial de Qatar 2022. Además es uno de los tres rivales fuertes que le quedan a los canaleros. Después de este encuentro, deberá enfrentar a Honduras, Estados Unidos y Canadá. Viendo el nivel de las selecciones hasta el momento, los hondureños y mexicanos son las opciones más accesibles para juntar puntos.