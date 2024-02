Cuando los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers se vayan al descanso en el Super Bowl 2024 —como popularmente se conoce a la final de la National Football League (NFL)—, el Allegiant Stadium albergará uno de los momentos más esperados tanto por los fanáticos del fútbol americano como las personas ajenas a este deporte: el half time show.

Este espectáculo se convirtió en un fenómeno cultural que fusiona lo mejor de la música, el baile y la moda, registrando picos de audiencia cada vez mayores: en la última edición, el show de Rihanna tuvo 118,7 millones de espectadores. Sin embargo, Joanna Hunter, portavoz de la NFL le confirmó a Forbes que no le pagan a los artistas: “Cubrimos los gastos y los costos de producción”, dijo.

¿Quién va a cantar en el medio tiempo del Super Bowl 2024?

En esta edición LVIII, la NFL y Apple Music anunciaron que la estrella principal del evento será Usher . El reconocido artista de R&B, autor de canciones como Yeah!”, “My Boo”, “U remind me”, “Burn”, “DJ Got Us Fallin’ In Love” o “Somebody to Love”, contará además con invitados sorpresa. Si bien aún no se confirmó quiénes serán, el portal TMZ reveló que algunos de ellos serían Justin Bieber, Alicia Keys, Lil Jon, Ludacris.

“Quiero que aquellos que han formado parte de este viaje sientan que es una celebración para todos nosotros (…). Esta noche fue seleccionada específicamente en mi mente para que el R&B ocupe el escenario principal… No solo música R&B, sino también interpretación de R&B, conexión de R&B, espíritu de R&B”, aseguró el ocho veces ganador del Grammy.

¿A qué hora es el half time show del Super Bowl 2024?

El Super Bowl comenzará a las 17:30 horas de Centroamérica (18:30 de Panamá), en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada. Sin embargo, el medio tiempo de la gran final entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers sería alrededor de las 19:00 (20:00 en territorio panameño).

¿Qué artistas cantaron en el Super Bowl?

A lo largo de la historia, han participado del half time show estrellas de la talla de Prince, Michael Jackson, Madonna, Paul McCartney, The Rolling Stones, Beyoncé, Diana Ross, Shakira-Jennifer López, Katy Perry, The Weeknd, Coldplay o Dr. Dre con Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent.

¿Taylor Swift estará en el Super Bowl 2024?

Uno de los interrogantes que surgió en torno al Super Bowl era si Taylor Swift llegaría al gran evento para apoyar a su novio, Travis Kelce, quien se desempeña como ala cerrada en los Kansas City Chiefs. El sábado 10 de febrero, la cantante nortemericana brindó un show en Tokio enmarcado en su exitosa gira, Eras Tour, y no se sabía si arribaría a tiempo al Allegiant Stadium. Pero por dicha para ella y Kelce, sí lo logró. Así lo confirmó la NFL en sus redes sociales.

