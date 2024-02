Este domingo, millones de personas alrededor del mundo estarán pendientes del Super Bowl 2024. Es decir, la gran final de la National Football League (NFL) en la que Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers se disputarán el título de la edición LVIII del principal certamen de fútbol americano: no sólo es el evento deportivo más importante de Estados Unidos, sino que también excede esa faceta con su tradicional y espectacular half time show.

En lo que respecta al partido, los protagonistas serán los campeones de las dos conferencias: la Americana (AFC) y la Nacional (NFC), respectivamente. Los Chiefs, liderados por la estrella Patrick Mahomes, irán por el bicampeonato —sería su tercer título en seis años—: algo que no sucede desde que los Patriots de Tom Brady se consagraron en 2004 y 2005.

Mientras que los 49ers, que tienen en Brock Purdy a su principal valuarte, alcanzaron la gloria en cinco ocasiones y la última vez que sumaron un trofeo Vince Lombardi a sus vitrinas fue en 1995. Amén de tamaña motivación, también tendrán la oportunidad de tomarse revancha de los Chiefs, que en la final de 2019 les ganaron 31 a 20.

¿Cuándo es el Super Bowl 2024, a qué hora, dónde se juega y cómo verlo?

El Super Bowl tendrá lugar mañana, domingo 11 de febrero, a las 17:30 horas de Centroamérica (18:30 de Panamá) y lo albergará por primera vez el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada. Dicho reducto cuenta con una capacidad para 65 mil personas, aunque aumentará a 72 mil para este acontecimiento.

La transmisión EN VIVO y ONLINE del evento estará a cargo de los siguientes canales de TV y plataformas de streaming.

Costa Rica : Star+ y ESPN

: Star+ y ESPN El Salvador : Star+ y ESPN

: Star+ y ESPN Guatemala : Star+ y ESPN

: Star+ y ESPN Honduras: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Nicaragua: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Panamá: Star+ y ESPN

La aparición de Lionel Messi y el premio millonario para el campeón

Uno de los detalles más pintorescos será la aparición de Lionel Messi, quien protagonizará un comercial de la cerveza Michelob Ultra. El campeón del mundo con Argentina no se podía quedar afuera: revolucionó la MLS con su llegada a Inter Miami en julio del año pasado y, según reveló The New York Times, cobraría 14 millones de dólares por actuar 60 segundos.

Una suma estratosférica que supera por mucho a la que ganarán los jugadores del equipo campeón de esta edición del Super Bowl: según el convenio colectivo de la NFL, cada uno de ellos se embolsará un total de 168 mil dólares.

¿Quién cantará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2024?

Uno de los momentos más esperados del Super Bowl es el half time show por el nivel de despliegue e inversión millonaria que tiene detrás: Joanna Hunter, portavoz de la NFL, le contó a la revista Forbes en 2016 que no le pagan a los artistas, pero sí cubren los gastos de producción.

En él han participado estrellas de la talla de Prince, Michael Jackson, The Rolling Stones, Madonna, Beyoncé, Katy Perry, Coldplay o Rihanna, cuya performance en la última edición registró un total de 118,7 millones de espectadores.

En la edicón LVII, el show iniciaría alrededor de las 19:00 horas y estará a cargo de Usher , consagrado artista del género R&B y autor de hits como “Yeah!”, “My Boo”, “U remind me”, “Burn”, “DJ Got Us Fallin’ In Love” o “Somebody to Love”. El cantante le confirmó a Vogue que habrá invitados sorpresa: algunos de ellos serían Lil Jon, Ludacris, Alicia Keys y Jeaustin Bieber.

