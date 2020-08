¡Todo listo! Estos son los grupos para las eliminatorias de Concacaf rumbo a Qatar 2022

Este miércoles, los seis grupos de la primera fase de las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 fueron sorteados, y las selecciones participantes de esta ronda (entre los que se encuentran los centroamericanos El Salvador, Panamá, Guatemala y Nicaragua) ya conocen a sus respectivos rivales.

Todos jugarán a partido único contra sus cuatro contrincantes, y solo el mejor de cada grupo avanzará a la segunda fase. En la mencionada etapa, los cruces ya están predeterminados: A vs. F; B vs. E y C vs. D. El vencedor en cada llave logrará su boleto al octogonal final, donde ya están México, Estados Unidos, Jamaica, Costa Rica y Honduras.

Grupo A:

El Salvador

Antigua y Barbuda

Granada

Montserrat

Islas Vírgenes de Estados Unidos

Grupo B:

Canadá

Surinam

Bermuda

Islas Caimán

Aruba

Grupo C:

Curazao

Guatemala

San Vicente y Las Granadinas

Cuba

Islas Vírgenes Británicas

Grupo D:

Panamá

República Dominicana

Barbados

Dominica

Anguila

Grupo E:

Haití

Nicaragua

Belice

Santa Lucía

Islas Turcas y Caicos

Grupo F:

Trinidad y Tobago

Saint Kitts and Nevis

Guyana

Puerto Rico

Bahamas

