Thomas Tuchel se molesta con Keylor Navas por videos en fiesta

El viernes 21 de febrero se filtraron videos de distintos futbolistas del Paris Saint Germain bailando y cantando a todo dar en una fiesta privada.

El festejo de llevó a cabo por que en el mes del amor cumplieron años Ángel Di María, Mauro Icardi, y Neymar, y en los videos más llamativos aparecían el brasileño junto a Edinson Cavani, y por supuesto, Keylor Navas.





Ante esto, la reacción del entrenador del equipo no se hizo esperar. Al alemán Thomas Tuchel no le ha gustado para nada la imagen brindad por sus dirigidos, y no tuvo reparos para expresarlo públicamente.

"Ayer (viernes) estaba muy sorprendido de esta manera de festejar. Hemos hablado con los jugadores, pueden estar seguros. Esto debe quedar internamente. Fue un día libre, sí, es su vida privada, sí, pero no estamos contentos con estas imágenes", aseguró el estratega.



De igual manera, todo quedará en llamado de atención verbal, y por parte del club no se reportó ningún castigo para algún integrante del plantel.



Thomas Tuchel, entrenador del PSG.