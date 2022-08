Teófimo López vs. Pedro Campa combatirán hoy en el Resort World de Las Vegas, Neveda. Entérese horario del pleito y por dónde verlo EN VIVO y EN DIRECTO en Centroamérica, Estados Unidos y México.

Teófimo López vs Pedro Campa: cuándo, a qué hora y por qué canal de TV y streaming ver hoy EN VIVO la pelea en Centroamérica

Esta noche, Teófimo López (16-1-0, 12 KO's) se subirá al ring del Resort World de Las Vegas, Nevada, luego de nueve meses de ausencia para enfrentarse a Pedro "La Roca" Campana (34-1-1, 23 KO's). El combate, enmarcado en el peso ligero, marcará el debut del pugilista de raíces hondureñas en dicha división. Y el objetivo es claro: "resucitar" su carrera para aspirar a los títulos mundiales vacantes, pues Josh Taylor es el campeón de la FIB y la OMB.

Recordemos que López, de apenas 25 años, perdió por decisión dividida ante George Kambosos Jr. en noviembre pasado. Pleito que afrontó estando gravemente enfermo —se le diagnosticó neumomediastino— y en el cual el australiano le arrebató los cetros de la AMB, FIB y OMB para consagrarse monarca del peso ligero. Anteriormente, el nacido en Brooklyn se había labrado un nombre al vencer a Vasyl Lomachenko, también por fallo dividido, y ser elegido como el mejor peleador del 2020.

Pero Campana, de 30 años, consciente del impulso que puede darle un triunfo en este contexto, buscará imponerse en su segunda pelea en Estados Unidos. El mexicano está invicto hace ocho lances y ganó tres de los últimos cuatro por la vía rápida, siendo el más reciente el nocaut que le asestó a Carlos Sánchez el 19 de marzo. "Sé que el súper favorito es López, pero esta ha sido una de mis mejores preparaciones. No me siento intimidado, tengo desde el 2011 en el boxeo profesional y eso me ha ayudado a estar calmado", aseguró.

Teófimo López vs. Pedro Campana: cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea en Centroamérica

El pleito entre "Teófimo López y Pedro Campana tendrá lugar hoy, sábado 13 de agosto, en el Resort World de Las Vegas, Nevada. Será el broche de oro de la velada organizada por Top Rank, cuyo combate estelar iniciaría alrededor de las 21:00 horas de Centroamérica (22:00 de Panamá).

Teófimo López vs. Pedro Campana: canal de TV y streaming para ver la pelea en Centroamérica

Estos son los canales que transmitirán la pelea entre Teófimo López y Pedro Campana EN VIVO y EN DIRECTO en Centroamérica, México y Estados Unidos.

Teófimo López vs. Pedro Campana: cartelera completa de la función

Teófimo López vs. Pedro Campa (10 rounds, superligero)

Xander Zayas vs. Elías Espadas (8 rounds, superwelter)

Andrés Cortés vs. Abraham Montoya (8 rounds, superpluma)

José Enrique Vivas vs. Edy Valencia (8 rounds, pluma)

Duke Ragan vs. D'Angelo Fuentes (6 rounds, pluma)

Troy Isley vs. Víctor Toney (6 rounds, mediano)

Omar Rosario vs. Esteban Muñoz (6 rounds, superligero)

Charley Sheehy vs. Juan Manuel Castaneda (4 rounds, ligero)