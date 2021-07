Mágico González asegura que El Salvador está la altura de Costa Rica y Honduras

Si hay una persona que pueda hablar de la selección de El Salvador es el Mágico González. El mítico futbolista cuscatleco dio una entrevista a Cancha y habló sobre la actualidad de la Selecta. Pese al buen rendimiento en las Eliminatorias Concacaf, el ex-jugador no es muy optimista para la Copa Oro, pero si resaltó el buen nivel de su país.

"Se me hace bien difícil ser positivo. Para Copa Oro, tal vez, para participar y empezar a ver en ella, a dar indicios de que verdaderamente estamos al nivel de Honduras, de Costa Rica, que a mí, personalmente y particularmente, es lo que me interesa. Ver a esta selección nacional con niveles que nos corresponden en el área de Concacaf y en el área de Centroamérica y estaría hablándote también del nivel del Caribe", declaró la estrella del Cádiz.

De todos modos, celebró la llegada de Hugo Pérez: "Considero que es una manera de querer hacer las cosas bien. Es una manera de tratar de conseguir lo que nos corresponde dentro del área de Concacaf. El trabajo viene siendo fructífero a nivel de criterios. Ahora, este partido (la derrota ante Qatar) va a venir a perjudicar mucho en cuanto a criterios y a críticas".

Más allá de considerar que todavía le falta a la Selecta, el Mágico considera que en Concacaf solo están por debajo de dos selecciones, México y Estados Unidos: "Y yo sigo necio de considerar a la par de Costa Rica y Honduras. Sé que estoy pecando de salvadoreñismo, de ser salvadoreño, pero no quiero equivocarme porque esto nos corresponde".

Para finalaizar, analizó al rival de El Salvador en el debut de esta edición de la Copa Oro 2021: "Curazao es una isla que futbolísticamente hablando puede complicar a cualquiera, no se diga a nosotros. Por eso, nosotros tenemos que ir previstos y creer en el proyecto con Hugo porque verdaderamente ante Qatar no se pusieron algunas asociaciones, pero no fue así".