Roger Rojas recordó su mal paso en Colombia: "Decían que me había dopado"

El Apertura 2021 arrancó de la mejor manera para el delantero nacido en Honduras, Roger Rojas. El futbolista del Cartaginés lleva tres goles anotados en 5 fechas y es uno de los goleadores del torneo de Costa Rica. De a poco va recuperando el gran rendimiento que supo tener en el pasado y que se estancó por su paso por el Deportes Tolima de Colombia.

En una entrevista con Diario Diez, el atacante contó el mal momento que paso en el fútbol sudamericano. Estuvo parado casi un año entero y hasta se llegó a rumorear que había consumido un medicamento prohibido. Se insinuó que esa ingesta podría producirle la muerte si hacía un esfuerzo físico.

“Por ahí se dijo que yo me había dopado, tomado pastillas para no sé qué y la verdad es que me afectó mucho, no por lo que decían los ticos si no lo que decían en mi país porque uno también tiene sentimientos. Decían que, ‘Roger no iba a volver a jugar fútbol porque se le parará el corazón’, cosas totalmente falsas", narró Rojas.

Y agregó: "Tenía un contrato en el cual ellos no cumplieron, y al ver la situación de la pandemia se quisieron aprovechar, no porque fuera hondureño, espero que ojalá no sea eso, pero sí se quisieron aprovechar como, ‘ya no te queremos, queremos que te vayas de aquí'. Le dije al presidente que está bien, pero tengo familia, mi esposa. Me quiero ir, pero págueme lo que está en el contrato".

Para finalizar, Rojas contó su alegría de volver a los Brumosos: “Se me dio la oportunidad de ir a Costa Rica nuevamente a un lugar donde realmente uno lo valoran. Me contactaron y me consultaron sobre mi situación y le expliqué que lo que salió en la prensa era falso y gracias a Dios se pudo llegar a un arreglo y la verdad es que estoy muy feliz".