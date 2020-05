Rodolfo Pizarro carga contra Alberth Elis y asegura que le "cayó mal"

En una entrevista con el youtuber Zabalive, Rodolfo Pizarro contestó cualquier tipo de preguntas relacionadas a su carrera deportiva. En una de ellas, el atacante mexicano se acordó de un encontronazo que tuvo con el hondureño Alberth Elis, en donde asegura que el delantero hondureño le escupió la cara en medio de un partido.





“Has estado con varios equipos: Pachuca, Chivas de Guadalajara, Monterrey, ahora Inter de Miami, aparte internacional selección mexicana, has jugado contra muchos equipos, muchos países, diferentes competiciones”, empezó la interrogante del conductor.



Alberth Elis, delantero hondureño del Houston Dynamo de la Major League Soccer.





¿Quién ha sido el jugador futbolista, el jugador que peor te ha caído, aunque sea del equipo rival, el que no lo soportes; a lo mejor no te caiga mal, ¿pero si haya sido el que peor te haya caído?, preguntó.





Ante esto, el jugador de la Major League Soccer de acordó del ex Olimpia: "Bueno, hay varios, hay uno que me cayó muy mal, Alberth Elis. Es uno que juega en Honduras, jugamos un preolímpico y me escupió, me escupió la cara, aparte es así. Todavía me acuerdo que me escupió la cara así de la nada", reveló.





El atacante mexicano, Rodolfo Pizarro, respondió sobre que jugadores había enfrentado que le hayan caído mal, y del primero que se acordó fue del hondureño Alberth Elis.



"Me escupió la cara", reveló. pic.twitter.com/OQ4Kx5YARA — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) May 24, 2020



Honduras y México se enfrentaron en dos ocasiones en el campeonato Preolímpico de Concacaf 2015 rumbo a Rio 2016; el primer encuentro fue en fase de grupos, donde el "Tri" ganó 2-1, y el otro fue en la gran final, donde también se impusieron los aztecas por 2 goles a 0.