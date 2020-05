Rambo contó como fue que se cayó su traspaso a la Juventus de Turín

El futbol hondureño quizás no ha visto un talento individual del calibre de Julio Cesar León. Esto lo llevó a tener una gran carrera en equipos en Serie A y B italiana; pero lo que muchos no saben, es que el fantasista catracho estuvo a punto de fichar por la Juventus. El "Rambo" contó con lujo de detalles la negociación y porqué se truncó su pase al gigante italiano:





" Mira la cosa esta así,llegaba a ver los partidos míos a la selección a Estados Unidos y me daba seguimiento desde que estaba en Uruguay, porque el otro contratista míoformaba parte de su mismo grupo, donde también estaba Pablo Betancur. Moggi era el director deportivo de la, el mandamás de la Juve en ese momento. Cuando se hace el escándalo de, fue por él, cuando ellos fueron penalizados y los mandaron a Serie B", empezó contando.

Luciano Moggi, ex director deportivo de la Juventus.



"Entonces cuando yo llego a Milán, nos reunimos en el hotel, Moggi contento y todo y me dijo 'espero que estés feliz porque vas a jugar al lado de Del Piero'. En ese equipo estaba Montero, Edgar Davids, Zalayeta, era un equipazo. Me reuní en Milán en el hotel donde se hacen todas las contrataciones, y pues en esos momentos yo me reúno con él y empezamos a platicar, pero al día siguiente tuvo una discusión con D’ippolito, y ambos se desligan", agregó.









¿Y que pasó después? "Ahí yo quedé en manos de D’ippolito, y él me dijo las opciones que había, e irme a la Juventus significaba que me tenía que ir con Moggi, asi que por fuerza me tuve que quedar con el otro. Yo escuchaba la discusión, pero no entendía mucho el italiano en ese momento. No fui a la Juve pero Dios hizo todo conforme a su voluntad, y después fui feliz en la Reggina, Fiorentina, tuve una carrera exitosa en todos los sentidos" continuó contando.





Finalmente, aseguró que Marcelo Lippi (entrenador juventino en aquel entonces) siempre lo tuvo en alta estima, pero que al final fue algo que nunca se pudo ser: "Incluso Lippi había hablado mucho de mi en una entrevista, porque yo les había hecho daño cuando jugábamos en contra. Yo empezaba a ser reconocido, hubo muchos acercamientos y ellos querían que yo formara parte del grupo de Moggi, pero yo tengo mis valores cristianos y no podía ser desagradecido con la persona que me llevó a Italia", concluyó.