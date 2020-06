Rafael García contó la verdad sobre su salida de Alianza

Siguen las repercusiones por la salida de Rafael García de Alianza. El portero uruguayo sorprendió a todos cuando se informó que no renovaría con los Paquidermos y que ya tenía nuevo equipo. Rafa jugará en Municipal y su cambio no fue bien recibido por los aficionados que se sintieron traicionados por su ídolo que supo ganar tres campeonatos salvadoreños con su club.

Hasta ayer, solo el director ejecutivo de los cuscatlecos había hablando sobre la salida del arquero y quedaban dudas. El 1 decidió dar una entrevista con Diego Gálvez por Instagram para contar su verdad: “Han sido horas difíciles, con decisiones difíciles, pero siempre pensando en lo mejor para la familia. Quiero dejar claro que siempre lo he manifestado y, que en mi caso con eso no se juega, la familia no excusa, es prioridad, con eso no se negocia”.

Rafa García buscó terminar con todos los rumores de su salida. (Juego Directo)

Y desmintió a Pohl que había dicho que estaba todo arreglado desde antes con Municipal: “Ha sido algo difícil, la familia está por delante, sin entrar en detalles, ya el tema de mi mamá es público (enfermedad), y un montón de situaciones extra que han llevado a tomar esta situación. Lo primero es aclarar, porque se maneja que hubo una conspiración de mi parte manejando cosas en secreto, hace más de un mes, todo es mentira. Yo arreglé recién, hace dos días que me llama mi empresario".

Les informo que éste día se reunió con nosotros Rafa Garcia, para solventar su desvinculación oficial con Alianza, ya que tiene una oferta del Municipal de Guatemala que ha decidido aceptar, así que le deseamos lo mejor y agradecer por lo que nos dio mientras estuvo con nosotros — Lisandro Pohl (@PohlLisandro) June 19, 2020

El futbolista terminó narrando uno de los motivos que lo llevó a irse: "Hace unos días publiqué una carta porque mi familia y yo queremos regresar a Uruguay. Nadie se preocupó para saber si estábamos bien, salvo gente cercana. Es como que se da por sentado que por ser jugadores de fútbol estábamos bien, hay cosas que van más allá. Hace tres meses que no percibimos salario, creo que la gente lo sabe, está mal estructurada la liga, los contratos están mal, situación que hace, que bueno, la pandemia vino a afectar un montón la situación”.

Para finalizar, contó por qué eligió a Municipal: “Es una oferta que te asegura estabilidad, y eso es diferente por el sistema de la liga, la federación, los contratos. Desde ese momento, llamo al gerente (de Alianza), le digo de la posibilidad, ya estaba al tanto de mi situación, de cómo estaba viviendo todo esto. No estaba registrada la renovación porque yo quería irme gratis. Pueden seguir generando comentarios, pero a mí no me interesa. Y con el club, siempre van a haber palabras de agradecimiento, y la considero mi casa”.