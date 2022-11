Las dos primeras jornadas de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 ya son parte del pasado. Todas las 32 selecciones participantes ya han tenido dos presentaciones, con dos de ellos ya fuera de la carrera por el trofeo: Qatar (segunda vez en la historia que el anfitrión cae en esta ronda) y Canadá.

Países Bajos y Ecuador están liderando el Grupo A, aunque no han certificado su pase a la próxima etapa, ya que Senegal es una amenaza latente. El B, en tanto, está absolutamente abierto: cualquiera de ellos (Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales) podría ser líder o bien quedar fuera.

La realidad del cuadrante C es similar al B. Del juego entre Argentina y Polonia saldrá el primer lugar (salvo que empaten y Arabia Saudita derrote a México), mientras que una derrota supondría su eliminación (excepto los europeos, que a pesar de ello tienen opciones de avanzar). En el D ya hay un clasificado: Francia. El segundo que prosiga estará muy posiblemente entre Dinamarca y Australia, aunque Túnez también tiene chances.

Del golpazo a la reposición. Costa Rica arriba a la tercera jornada dependiendo de si misma para pasar, aunque para ello debería derribar a Alemania en la Zona E, que lidera España y compone también Japón. El F presenta la misma situación que el A: Croacia y Marruecos tienen cuatro, mientras que Bélgica posee 3.

Como de costumbre, Brasil ya tiene sus dos pies en octavos de final, tras vencer a Serbia y Suiza en el Grupo G. Un mero empate frente a Camerún le bastaría para quedar primero. El H, que componen Uruguay; Portugal; Corea del Sur y Ghana tampoco está definido.

Qatar 2022: los partidos del martes 29 de noviembre

Países Bajos y Qatar se verán las caras desde las 9 AM de Centroamérica (10 de Panamá), al mismo tiempo que Senegal y Ecuador. A la 1 PM de la región, en tanto, tomará lugar otro doble juego: Gales vs. Inglaterra e Irán vs. Estados Unidos.